No está claro si Lucía Méndez quiere quitarle el puesto a Martha Higareda, la actual reina de los memes, pero si tuviera la intención damos por hecho que sin tanto esfuerzo lo lograría.

Y es que en las últimas semanas, Lucía Méndez, de 68 años de edad, ha logrado acaparar titulares por sus anécdotas, la más reciente, su amistad con Cher.

Lucía Méndez, actriz. (Agencia México)

Lucía Méndez jura ser íntima amiga de Cher

Verás, en una reciente emisión del programa La Saga, Lucía Méndez dijo haber tenido un encuentro con Cher, quien la aduló por sus canciones y en general por su trabajo.

De acuerdo con Lucía Méndez se encontró con la celebridad estadounidense en Miami, luego de que le enviará material de su trayectoria mexicana para que la conociera.

La experiencia resultó hermosa ya que Cher, de 77 años de edad, la trató muy bien e incluso tuviera una rica conversación donde hablaron de la ambigüedad de ser actriz y cantante., además de que le echó flores.

“(Me dijo) que amaba México, que le gustaban mucho mis canciones, que había visto cosas mías actuando, se portó tan linda, tan sencilla, que sinceramente se me quedó muy grabada”, subrayó la actual panelista de La casa de los famosos México.

Así como aseguró que Madonna, de 64 años de edad, no se compara con Cher, quien sí es una agrade persona.

Le llueven las burlas a Lucía Méndez

Por supuesto, la anécdota de Lucía Méndez no convenció a muchos, no le creyeron, por lo que no tardaron en burlarse de ella.

“Martha Higareda, tu tía”, “Ay no, a esta señora ya se le fundieron los focos del cerebro”, “Seguramente a Cher le gustan las canciones de la Méndez. Ya me imagino a Cher viendo Diana Salazar en la TV”,

“Tienes que echarle mucha crema a los tacos para que se la puedan creer”, “En su momento más esquizoide del día”, “Oila, si eso fuera real ya hubiera subido las fotos”, “jajajaja, que le gustaban sus canciones”,

“Yo también le voy a enviar mi trayectoria a Cher a ver si me recibe”, “Ya mediquen por favor”, expresan en redes sociales.

Cabe recordar que la nueva declaración llega poco tiempo después de que Lucía Méndez asegurara que Gloria Trevi superó su depresión gracias a uno de sus perfumes.