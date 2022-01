Lucía Méndez da positivo a Covid-19

La actriz mexicana Lucía Méndez, dio positivo a Covid-19, así lo reveló este martes.

En una entrevista para el programa de espectáculos ‘Chisme No Like’, Lucía Méndez hizo las declaraciones.

Lucía Méndez, quien está a un día de festejar su cumpleaños 67, compartió, que afortunadamente no tiene un cuadro grave.

Aseguró que, el tener síntomas leves, es su regalo por un año más de vida.

“A mí me trajo mi cumpleaños, el regalo, que tengo Covid y es muy ligero”, expuso Lucía Méndez.

Lucía Méndez (@luciamendezof)

Explicó que se contagió pese a tener una serie de cuidados.

“Me cuidé mucho, me alimenté bien, hice buen ejercicio, pero fíjate que el viernes, Paty Padilla, mi personal, también le dio”, declaró Lucía Méndez.

Posteriormente, confesó que también se contagió su manager, después de un día de trabajo.

“El sábado salimos, hicimos algunas cosas; el sábado y domingo sí me sentía muy mal, ya sabes cómo se siente uno, con el cuerpo”, contó.

Finalmente, Lucía Méndez reiteró gratitud por su estado de salud, pues el Covid-19 la ha tratado bien, hasta ahora.

“Me acaban de sacar la prueba de antígenos y me salió positiva, pero le agradezco mucho a la vida y al regalo de cumpleaños, que no ha sido grave”, relató.

Lucía Méndez dijo a los medios de comunicación, que ya se encuentra medicada y reposando la enfermedad.

Por lo anterior, Lucía Méndez tendrá que celebrar su cumpleaños en casa y sin la compañía de su familia y seres queridos.

Lucía Méndez creyó tener Covid-19 en 2020

En 2020, Lucía Méndez creyó tener Covid-19, pues no se sentía bien y decidió someterse a una prueba, para descartarlo.

Lucía Méndez, actriz. (Agencia México)

“Me siento un poco rara, me duele un poco la cabeza, no sé, me siento rara, entonces me van a sacar la prueba de Covid”, dijo Lucía Méndez.

Aunque aseguró que la prueba saldría negativa, decidió corroborarlo y compartirlo con sus seguidores.

“Enseñaré mi prueba, que lógicamente pienso es negativa, pero no está por demás hacerme la prueba y no lo estén asegurando”, dijo Lucía Méndez.

“Porque todavía no es, o sea, de alguna forma dejen que me saque la prueba y veamos qué sucede”, añadió.

Lucía Méndez finalmente anunció que dio negativo a la prueba de Covid-19, y se realizó una última prueba para reiterarlo.