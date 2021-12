Lucía Méndez dice que no se anda “cirujeando” a cada rato. Contrario a lo que pensarías, la actriz y cantante no es fan de las cirugías estéticas como algunas de sus compañeras del medio artístico.

Así lo dejó claro, Lucía Méndez, de 66 años de edad, tras recordar que en el pasado un periodista la criticó por recurrir al bisturí constantemente, lo que asegura es una total mentira.

Por lo que minimizando los ataques en su contra por constantemente “tunearse”, Lucía Méndez recordó a un reportero del programa Hoy que un periodista es quien la atacó y no varios.

“Acuérdate que era un periodista que acabó perdiendo una demanda ¿no?, realmente fue uno, no son periodistas, sino es un periodista”, dijo frente al micrófono del matutino de Televisa.

Así como aseguró que las críticas no tienen fundamento ya que no se ha sometido a cirugías estéticas para mejorar su aspecto físico.

“Es mentira, o sea, tú no puedes estarte cirujeando a cada rato, porque se te notaría totalmente, y creo que de alguna forma pues me ven, y pues casi siempre me ven tal cual”, insistió la también empresaria.

Y sin más aseguró que no se pone botox y tampoco recurre a tratamientos estéticos con aparatología . “Es mentira que yo a cada rato ha estado operándome o en el quirófano”, remató.

Lucía Méndez (Agencia México)

Lucía Méndez revela cuál es la mayor bendición que le deja este 2021

Por otro lado, tras asegurar que las cirugías estéticas no son lo suyo, Lucía Méndez revela cuál es la mayor bendición que le deja este 2021.

De acuerdo con Lucía Méndez, lo mejor de año -que está por terminar- fue el nacimiento de Victoria, quien llegó a su vida el 31 de diciembre de 2020, por lo que hoy cumple su primer año.

Lo que significa que además de despedir al 2021 y darle la bienvenida al 2022, celebrará el cumpleaños de su nieta, la más consentida al día de hoy.

Finalmente, la actriz desea a sus seguidores y al público en general felices fiestas y un excelente inicio de año.