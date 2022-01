Lucía Méndez sentía que se le aparecía la virgen tras contagiarse de Covid-19. La actriz confesó que fue una experiencia muy fuerte, por la que muchas de las personas ya han pasado.

En plena celebración por su cumpleaños número 68, Lucía Méndez concedió una entrevista al programa Hoy donde habló sobre su estado de salud.

Lucía Méndez se mostró muy agradecida por todas las personas que le han expresado su amor a través de las redes sociales: “gracias por acordarse de mí”

A sus 68 años Lucía Méndez ha sido sumamente criticada por sus cambios físicos. Sin embargo la actriz puntualizó que no se anda “cirujeando” a cada rato pues no es fan de los arreglitos estéticos como otras celebridades.

Pese a que dio positivo a Covid-19, Lucía Méndez reveló que se encuentra muy feliz de celebrar su cumpleaños con menos síntomas, ya que es su sexto día desde que se contagió de coronavirus.

Raúl Araiza fue el encargado de presentar la entrevista con Lucía Méndez, mientras que sus compañeros del programa Hoy le cantaban las mañanitas a la actriz.

Lucía Méndez reveló que afortunadamente el día de su cumpleaños ya se sentía mucho mejor.

Durante su conversación, Lucía Méndez señaló que tener Covid-19 es una experiencia muy fuerte por lo que sentía que se le aparecía la virgen.

Lucía Méndez señaló que afortunadamente no se enfrentó a grandes síntomas por lo que espera que pronto ya pueda retomar sus actividades ya que actualmente se encuentra aislada.

En su plática Lucía Méndez se mostró muy agradecida con todas las personas que le han mandado mensajes de apoyo.

Lucía Méndez destacó que la mayoría de las personas se van a contagiar de Covid-19 y van a poder experimentar estos días.

Sin embargo, Lucía Méndez señaló que este tiempo es de mucha ayuda para reflexionar sobre las cosas que se tienen y que no se toman en cuenta.

Arath de la Torre le cuestionó sobre si tenía miedo de contagiarse de Covid-19 y cuáles habían sido sus primeros síntomas. Lucía Méndez señaló que si tuvo varios síntomas en los dos primeros días de su contagio.

“Si tenía miedo, pero tampoco me moría de pánico, siempre optimista tratando de cuidar. Empezó en la garganta, en la madrugada del sábado el cuerpo no lo podía mover, me tocaba la piel y me dolía, nunca me afectó las vías respiratorias, pero si era el dolor de cabeza, calentura, escalofríos, no tenía hambre, me empecé a medicar”

Lucía Méndez