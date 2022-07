Lucía Méndez asegura Magda Rodríguez le comunicó en sueños que Andrea Escalona tendrá un niño ya que quería que su hija tuviera un hombre que la cuidará el resto de su vida.

A un mes de que Andrea Escalona anunció que estaba embarazada, Lucía Méndez le reveló cuál será el sexo de su bebé. La cantante de 67 años de edad destacó que ella lo sabía porque la propia Magda Rodríguez se lo había revelado.

No es la primera vez que Lucía Méndez revela que tras la muerte de Magda Rodríguez ha tenido contacto con ella, incluso confesó que le ayudó que le ayudó para que pudiera avanzar.

Andrea Escalona (Tomada de Video )

Lucía Méndez revela que Magda Rodríguez le comunicó que Andrea Escalona tendrá un niño

El pasado 22 de junio Andrea Escalona sorprendió a sus compañeros del programa Hoy y seguidores al revelar que se convertiría en mamá.

Desde ese momento la conductora de 35 años de edad ha invitado a las celebridades que acuden al programa Hoy a adivinar si tendrá un niño o una niña.

Este viernes 22 de julio el programa Hoy le hizo un homenaje a Lucía Méndez por su gran trayectoria. La famosa celebró sus 50 años de carrera artística en el matutino.

Andrea Escalona aprovechó su presencia para que entrará a la quiniela y revelará si cree que será mamá de una niña o un niño.

Fue en ese momento que Lucía Méndez reveló que ella fue gran amiga de Magda Rodríguez y que tras su muerte ha sentido su presencia muchas veces y no es porque esté loca.

“Yo tuve un sueño, yo he tenido muchas cosas que Magda me ha hecho presencia y no estoy loca ni mucho menos”

Lucía Méndez recordó que al principio le ayudó a Magda Rodríguez, ya que su muerte fue tan repentina que no entendía que había fallecido.

“Una chica que viene aquí, no recuerdo el nombre, se nos hizo presente Magda un día y nos paralizamos las dos así y de alguna manera la animamos porque ella no entendía que estaba muerta, estaba muy molesta” Lucía Méndez

Al señalar si el bebé de Andrea Escalona será niño o niña, Lucía Méndez destacó que Magda Rodríguez le dijo que será un varón.

“Ella en sueños me dijo que es niño” Lucía Méndez

De acuerdo con Lucía Méndez Magda Rodríguez quiere que si hija Andrea Escalona tenga un hombre que la cuide toda su vida.

“En sueños me dijo que iba a tener un nieto, que ibas a tener un hijo porque ella quería que tú tuvieras un hombre que te adorará y cuidará el resto de tu vida” Lucía Méndez

Lucía Méndez también recordó que cuando se encontraba embarazada de su hijo Pedro Antonio no parecía que estuviera embarazada si la veían de espalda, ya que solo le creció una pancita.

De la misma manera que le está pasando a Andrea Escalona.

¡Cómo Mhoni Vidente! Lucía Mendez asegura que se comunica con Magda Rodríguez en sueños pic.twitter.com/d2TeOPNpxo — Lo + viral (@VideosVirales69) July 22, 2022

¿Cuándo se revelará el sexo del bebé de Andrea Escalona?

En entrevista con el reportero Edén Dorantes, Andrea Rodríguez reveló que será el próximo 1 de agosto cuando se revele el sexo del bebé de Andrea Escalona.

Andrea Rodríguez se mostró muy emocionada de ya poder conocer si será niño o niña y destacó que todo se dará a conocer en el programa Hoy.

Aunque no reveló más detalles de las sorpresas que habrá ese día.