Andrea Escalona se siente más “sabrosa” embarazada y confesó que antes que se enterará que se convertiría en madre se preocupaba mucho por su peso.

Desde que anunció su embarazo, Andrea Escalona de 35 años de edad se ha mostrado muy feliz de poder formar una familia con su pareja Marco.

En entrevista con varios medios de comunicación, Andrea Escalona confirmó que desde un principio sabía que se encontraba embarazada pues empezó a notar cambios en su cuerpo como el aumento en sus senos.

Andrea Escalona (@andy_escalona / Instagram)

Andrea Escalona comparte que ahora que está embarazada se siente más sexy

El pasado 22 de junio Andrea Escalona sorprendió a sus compañeros del programa Hoy al anunciar que se convertiría en mamá por primera vez.

Desde ese momento Andrea Escalona se ha mostrado muy feliz con la llegada de su bebé, pues asegura que es un regalo que le mandó su mamá Magda Rodríguez.

En entrevista compartida por la reportera Berenice Ortiz, Andrea Escalona no dudo en mostrar su pancita de embarazo y confesó que tiene 3 meses y medio.

Andrea Escalona confesó cuáles son los síntomas que ha sentido en estas primeras 15 semanas de embarazo.

“Antojos siempre he sido bien tragona, de todo dulce, salado. Como bien, al principio me sentía muy cansada, terminaba el programa y me tenía que ir a dormir y ya ahorita mi energía se ha recuperado” Andrea Escalona

En su conversación, Andrea Escalona confesó que ha soñado a su bebé como de dos años, pero no ha logrado ver si va a ser niño o niña.

“Se ha portado super bien, nada de nauseas, mareo. He soñado al bebé como de dos años, no le he visto el sexo, mi mamá la he sentido muy presente” Andrea Escalona

Andrea Escalona confesó que si es una niña le pondrá el nombre de Magda, pero si es niño dejará que su pareja Marco decida el nombre.

También confesó que se encuentra en la mejor etapa de su vida e incluso destacó que se siente más sabrosa por lo que cuando va a Acapulco en bikini le gusta cómo se ve.

“Me siento como en la mejor etapa, lo estoy gozando muchísimo se ha portado super bien conmigo, me siento hasta sabrosa” Andrea Escalona

Andrea Escalona puntualizó que antes si se veía en el espejo y le molestaba si veía un rollito, pero ahora ya no le importa que haya subido de peso.

“Me siento sexy, cuando yo no estaba embarazada y me veía un rollito decía como hay, insegura y ahorita me siento cómo hay que sabrosa” Andrea Escalona

¿Andrea Escalona se va a casar con el padre de su hijo?

Andrea Escalona destacó que desde el primer momento sabía que se encontraba embarazada y lo confirmó cuando vio que aumentó el tamaño de sus bubis.

Durante su conversación puntualizó que se encuentra muy conectada con su embarazo por lo que disfruta de cada momento que está pasando.

Al ser cuestionada sobre si habrá boda, Andrea Escalona puntualizó que por el momento no quiere poner más presión porque además en su estado no podría disfrutar de su boda.

“No quería como meter presión a el vestido, no voy a poder tomar” Andrea Escalona

Andrea Escalona puntualizó que podría casarse más adelante, pero por ahora solo disfruta de su embarazo y solo se preocupa porque todo se encuentre bien.

Durante su conversación, Andrea Escalona puntualizó que ella quiere tener a su bebé en un hospital porque quiere que le den medicina para el dolor.