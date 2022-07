¿Andrea Escalona revela por accidente el sexo de su bebé en el programa Hoy? La conductora de 35 años habría cometido un grave error en vivo.

Desde que anunció que se encontraba embarazada, Andrea Escalona ha invitado a celebridades y seguidores a sumarse a la quiniela para saber si será niño o niña.

Andrea Escalona tiene una sección en el programa Hoy en donde las celebridades que acuden al matutinotratan de adivinar el sexo de su bebé al solo ver su pancita.

El pasado 22 de junio Andrea Escalona sorprendió a sus compañeros del programa Hoy y seguidores al revelar que se encontraba embarazada.

A través de un video -en donde presentó a su pareja Marco-, Andrea Escalona compartió cómo se había enterado de que se encontraba embarazada.

Andrea Escalona destacó que por el momento desconocía el sexo de su bebé, por lo que se refería a él como churrite en espera de conocer si tendrá una niña o niño.

Tras anunciar que se encontraba embarazada, Andrea Escalona empezó una dinámica en el programa Hoy en el que invita a las celebridades que acuden al matutino a adivinar si tendrá una niña o un niño.

Sin embargo durante la emisión de este miércoles 20 de junio, Andrea Escalona habría cometido una indiscreción al confesar el sexo de su bebé.

Yurem Rojas y ‘Paul Yester’ fueron los encargados de adivinar el sexo de bebé de Andrea Escalona, mientras que el integrante de ‘Me Caigo de Risa’ destacó que el iba a poner niña para ir en contra de la mayoría, el comediante optó por niño.

Sin embargo en ese momento Andrea Escalona cometió una indiscreción al revelar que estuvo a punto de saber el sexo de su bebé por sus genitales, pero ya no quiso leer más.

“Fíjense que ayer sentía que por poco me enteraba, pero no me he enterado. Porque algo de los genitales y dije hay no voy a leer de más”

Andrea Escalona