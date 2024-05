Lucero -de 54 años de edad- siempre defenderá a Lucerito Mijares por el simple hecho de ser su mamá, así que no se arrepiente de haber encarado a Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray.

En el programa Despierta América, Lucero habla por primera vez de las burlas crueles a su hija Lucerito Mijares, de 19 años de edad.

Burlas que Sofía Rivera Torres -de 31 años de edad- y Eduardo Videgaray -de 54 años de edad- realizaron en su programa ¡Qué importa!, el cual gente pide sea cancelado.

“Yo como mamá tengo que defender a mi hija ante todo lo que le pueda suceder siempre”, dice Lucero al reconocer que Lucerito Mijares es una mujer fuerte y segura de sí misma frente a las burlas.

Lucero explica que su mayor molestia es la burla hacia una persona, en este caso su hija Lucerito Mijares, quien es joven y apenas se está iniciando en el mundo del espectáculo.

Burla que no sería tan cruel si viniera de una persona que está al mismo nivel y no de personas que ya se manejan en el medio.

“No viene al caso la burla, la ofensa, sobre todo con una mujer joven que no ha dado pie ni es polémica, que no se mete con nadie, lo único que hace es disfrutar y apenas está empezando, es una niña que aunque tenga 19 años, es una joven, es una niña, que no tiene que lidiar con la discriminación”

Lucero se molestó con las burlas crueles a su hija Lucerito Mijares, quien, contrario a ella, no le dio gran peso a las palabras.

De acuerdo con Lucero, Lucerito Mijares se alegró de ser ella el blanco de la burla y no otra persona, ya que se considera una mujer inteligente y fuerte capaz de lidiar con el hate.

“Su manera de reaccionar me sorprendió muchísimo. Me dijo: ‘Qué bueno que no fue a nadie mas. Qué bueno que fue a mí porque no me afecta’. Ella es muy fuerte, tiene inteligencia emocional”

Lucerito Mijares