Durante una entrevista en exclusiva para el programa ‘Sale el Sol’ Lolita Ayala habló acerca de actual estado de salud.

Y es que recientemente se informó la periodista, Lolita Ayala tenía dificultad para caminar y que usaba un tanque de oxígeno portátil.

Lolita Ayala: “no camino al cien, camino al noventa”

En el programa Lolita Ayala dijo que se encontraba casi completamente recuperada de su cirugía de cadera, que estaba al 90 por ciento.

“Todavía estoy en recuperación, no camino al cien, camino al noventa, ya casi estoy lista y eso es lo que tengo” Lolita Ayala

Sin embargo, aclaró Lolita Ayala aún le faltan algunos meses para recuperase, tiempo en el cual tendrá que seguir asistiendo a rehabilitación.

“Tengo que seguir con rehabilitación, algunos meses todavía para que quede perfecta.”

Y es que además de su cirugía, explicó la periodista de 70 años de edad, se cayó y volvió a lastimarse la misma zona.

“Estaba ya muy lastimada de la caída del helicóptero y me caí encima de la espalda otra vez, entonces me lastimé doble”.

Sobre el oxígeno, Lolita Ayala e xplicó no es de uso constante, sino solo para ajustar sus niveles de oxigenación, l os cuales a veces descienden debido al lugar en que vive.

“Viviendo a esta altura de la Ciudad de México y con la contaminación tan bárbara, a veces me pongo unas puntas de oxígeno para oxigenarme un poco porque con la altura se me baja un poco la oxigenación, pero no lo tengo que usar diario ni nada” Lolita Ayala

Lolita Ayala posa en bikini

Durante la entrevista Lolita Ayala también habló sobre la foto en bikini que publico en su cuenta oficial de Instagram.

Esta fotografía explicó Lolita Ayala, la subió su hija, encargada de sus redes sociales, y es una foto suya de hace ya unos años.

Y aunque al principio la conductora se sintió incomoda con la publicación la reacción de sus seguidores y compañeros la tranquilizó.

“Fue mi hija María Luisa quien la encontró en mi cajón, no me dijo nada, me alarmé, le dije que cómo había hecho eso. Pero comenzaron a llegar una cantidad de felicitaciones por el cuerpazo”. Lolita Ayala

Finalmente, Lolita Ayala contó que debido a físico, en su juventud la invitaron a participar en una película de Mario Moreno, pero su entonces jefe no se lo permitió.