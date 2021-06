Lolita Ayala revela que ‘Cantinflas’ la invitó a hacer una película

Lolita Ayala reveló que en su juventud tuvo que elegir entre el periodismo y el cine, pues el mismísimo Mario Moreno ‘Cantinflas’ la invitó a participar en una de sus películas.

Durante su participación en el podcast de Alex Fernández, Lolita Ayala dijo que al final su decisión estuvo influenciada por una advertencia que la dejó dolida.

También, Lolita Ayala contó cómo le surgió la idea de hacerse acompañar por una rosa al inicio de su noticiero, que duró casi 30 años al aire.

Lolita Ayala pudo haber incursionado en el cine

¿Cómo decidió Lolita Ayala dedicarse al periodismo? La comunicadora comentó que su profesión estuvo marcada por el surgimiento de Telesistema Mexicano.

Esta última fue una asociación que integró a los canales 2, 4 y 5, cuya señales eran dirigidas por propietarios independientes.

“Cuando vino la fusión nos llevaron a Telesistema y nos hicieron escoger qué es lo que queríamos: si noticias o andar de conductora” Lolita Ayala

La elección de Lolita Ayala es ampliamente conocida, sin embargo, la periodista reveló que hubo otro momento en el que su carrera pudo haber dado un giro hacia el cine.

Lo sorprendente es que Lolita Ayala habría incursionado en el séptimo arte de la mano de ‘Cantinflas’.

Lolita Ayala revela que tuvo que rechazar una película con ‘Cantinflas’

Sin embargo, un personaje tanto o más poderoso que el llamado “mimo de México” truncó de tajo la posible carrera de Lolita Ayala en el cine, según comentó:

“A mí me invitó Cantinflas a hacer una película y no me dejó Emilio Azcárraga (Milmo), me dijo: ‘¿O noticias o cine?’” Lolita Ayala

Lolita Ayala reconoció que a pesar de tenerle mucho cariño a Emilio Azcárraga, la presión que ejerció para que se dedicara cien por ciento al periodismo la dejó dolida.

“Sí me dolió, porque las películas de Cantinflas son permanentes. Pero bueno, ya ni modo” Lolita Ayala

La película en la que Lolita Ayala pudo haber debutado en el cine con ‘Cantinflas’ es ‘El Barrendero’, que se estrenó en 1981.

Lolita Ayala cuenta cómo se le ocurrió iniciar su noticiero acompañada de una rosa

Lolita Ayala también habló del éxito que ha tenido con su línea de playeras, gracias al inesperado éxito que ha tenido en redes sociales.

Fue mi hija “quien tuvo la idea, yo no creía en ella ni en el programa, porque dije, ‘nombre, un jóven qué se va a poner mi foto y mira nomás, los jóvenes que ni me conocieron, quizás, en la tele, son los que se están poniendo las playeras. Se los agradezco con mi corazón entero jóvenes, y no tan jóvenes” Lolita Ayala

Asimismo, la periodista contó cómo se le ocurrió hacerse acompañar por una rosa al inicio del extinto Noticiero con Lolita Ayala: