Livia Brito, de 38 años de edad, ha vuelto a ser el centro de atención al ofrecer una nueva su versión de los hechos ocurridos en 2020 con el paparazzi Ernesto Zepeda.

Durante un reciente encuentro con distintos medios, Livia Brito recordó que durante sus vacaciones de hace 5 años en Cancún, descubrió que el paparazzi Ernesto Zepeda la fotografiaba a la distancia.

Ante ello, la protagonista de telenovelas como “La desalmada” y “Mujer de nadie” defendió su derecho a disfrutar de un momento privado con su entonces pareja, sin que le tomen fotos.

Dicha versión ya había sido contada por Livia Brito, pero en esta ocasión agregó nueva información, acusando al paparazzi de tocamientos indebidos.

Livia Brito (@liviabritopes / Instagram )

Livia Brito acusa al paparazzi Ernesto Zepeda de tocamientos indebidos

“Una de las cosas que no se han dicho, yo creo que en la prensa, es que (…) cuando pasó el problema (…) él llegó y yo le pedí que las borrara", comentó Livia Brito.

“No quería, o sea, simplemente es mi vida, y es mi vida privada, y si no quiero que me tomes fotos, pues no tienes por qué tomar las fotos y publicarlas para lucrar con mi imagen sin mi consentimiento”, argumentó Livia Brito.

Enseguida, la actriz agregó nueva información que no había mencionado en los 5 años que lleva el proceso contra el paparazzi Ernesto Zepeda.

“Cuando llegué, me tocó el pecho y me empujó...”, señaló Livia Brito, subrayando: “antes de ser famosa, pues soy mujer y la violencia no va”.

Livia Brito / Ernesto Zepeda (Especial)

Livia Brito afirma que fue el paparazzi y no ella quien inició el pleito legal por sus fotos en Cancún

Livia Brito, quien ya ganó dos de las tres denuncias en su contra, aseguró que al principio buscó arreglarse con el reportero gráfico.

Sin embargo, afirmó que fue decisión del paparazzi proceder legalmente en su contra y ella sólo tuvo que actuar en consecuencia.

“Hizo tres demandas en mi contra y yo no lo quería demandar, y al final, pues como él intentó y lo hizo, pues yo lo demandé por invasión a la privacidad”, manifestó la actriz.

Livia Brito comentó que ahora sus abogados y los del paparazzi estarían intentando llegar a un acuerdo, pero que quizás Ernesto Zepeda no esté de acuerdo con ello.

“Creo que sí, que los abogados están por ahí hablando, pero no sé si él no quiere o no sé. O sea, sí, se hizo en su momento, y no llegó a nada, y quiso demandar, y puso tres que las he ganado, y una está en proceso todavía”, comentó.

Finalmente, Livia Brito confesó que pese a todo lo complicado, ha obtenido una gran enseñanza durante este tiempo.