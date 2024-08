¿Livia Brito cayó en depresión por todo el hate que recibe? Ya no quiere hablar de su vida privada y solo se enfocará en todos sus proyectos laborales.

Después de las polémicas en las que se ha visto envuelta, Livia Brito -de 38 años de edad- confesó que no la ha pasado muy bien por todas las críticas que ha recibido.

Livia Brito destacó que la terapia le ha ayudado a lidiar con todas estas situaciones, porque antes lloraba mucho al ver todo lo que se decía de ella.

Incluso destacó que le duele que digan que es grosera cuando no quiere hablar con los medios de comunicación, pero ella no es las que los convoca por lo que no siente la obligación de responderles.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Livia Brito confesó que muy pronto la podrán ver actuando, pues está en planes para realizar una nueva telenovela.

Livia Brito ya no hablará de su vida privada y solo se centrará en su trabajo

Livia Brito tuvo un encuentro con varios medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Durante su encuentro con varios reporteros, Livia Brito aseguró que no es grosera por no querer hablar con los medios de comunicación.

(Agencia México)

Livia Brito señaló que ella no invita a los reporteros, por lo que siente que no tiene la responsabilidad de hablar con ellos.

“A veces me impresiona porque yo no les digo que voy a estar aquí, y entonces aparecen, y luego no quiero hablar, y luego me dicen ‘ay qué grosera que no quiso hablar’, pero tienen que tener en cuenta que yo no les hablé, o sea que ustedes llegaron solitos, entonces no es que yo sea grosera, es que a veces simplemente no tengo tiempo o no es que sea grosera” Livia Brito

En su conversación, Livia Brito puntualizó que le han pasado tantas cosas que ya no quiere hablar nada sobre su vida privada.

“Ya me han pasado tantas cosas que ya no quiero hablar nada” Livia Brito

Livia Brito dejó en claro que siempre va a hablar de su trabajo y de las telenovelas en las que trabaja, porque por eso la conocen las personas.

Pero, puntualizó que de su vida privada ya no dirá nada porque luego se mete en más problemas.

“De telenovelas con todo gusto voy a hablar con ustedes todo lo que quieran, porque esa es mi profesión, por eso es que ustedes me conocen, porque soy actriz, no me conocen por otra cosa, entonces de telenovelas y de mi trabajo, claro que sí” Livia Brito

Livia Brito destacó que entiende que es el trabajo de los reporteros, pero señaló que los famosos no tienen la obligación de dar entrevistas y eso no quiere decir que sea grosera.

“Y por eso yo los entiendo que es su trabajo, pero también tienen que entender que no siempre tenemos que dar entrevistas y no por eso somos groseros” Livia Brito

Livia Brito tuvo que ir al psicólogo para superar todo el hate que recibe en redes sociales

Tras las críticas que ha recibido en las redes sociales, Livia Brito confesó que si le duelen pues también es humana.

Sin embargo, prefiere no decir nada y dejar que las personas digan lo que quieran, pues sabe que si se defiende las personas la seguirán atacando.

“Sí me duele mucho lo que dicen a veces, porque obviamente soy un ser humano normal como todo el mundo, pero bueno, o sea, ni modo, prefiero quedarme callada y que hablen y digan, porque a veces cuando me quedo callada es mejor. Cuando nos ven que nos duelen las cosas, les gusta, y es feo” Livia Brito

Livia Brito confesó que ha tenido que recurrir a terapia, porque si lloraba mucho al ver todo lo que se decía de ella.

En su conversación, Livia Brito destacó que también prefiere no salir mucho, para evitar todo tipo de altercado con los medios.

“Yo he tenido que llevar mucha terapia, mucha, por muchas cosas. Ya últimamente opté por hablar de mi psicólogo y ya, quedarme en mi casa casi no salgo. Antes sí lloraba mucho, ya ahorita con terapia y con sesiones psicológicas y todo, con mi familia y con mis perritos, ya casi no” Livia Brito

Livia Brito puntualizó que ya tiene planes para regresar a la televisión y ya se encuentra en pláticas para protagonizar una novela.

“Ya hay planes de regresar, sí, ya tenemos por ahí una novela en puerta, teníamos ya una novela, pero desafortunadamente falleció Nicandro Díaz y ya había platicado con él, ya iba a empezar, se retomó ahorita la novela, creo que la va a retomar” Livia Brito