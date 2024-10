¿Livia Brito volvió a explotar en contra de un reportero? Se niega a darle entrevista y ya hasta la amenazan con demandarla.

El nombre de Livia Brito -de 38 años de edad- se volvió tendencia luego de que se viralizó un video en donde se muestra que tuvo un encontronazo con reporteros.

Livia Brito empezó a grabar a los reporteros con su celular y aseguró que la habían discriminado en diversas ocasiones y por eso ya no quería dar entrevistas.

Aunque los reporteros trataban de calmar a Livia Brito para que siguiera con la entrevista, la actriz ya no quiso continuar con las preguntas.

Livia Brito incluso les pidió a los reporteros que no la siguieran y acusó que estaba siendo hostigada: “estoy temblando” afirmó la actriz.

Reportero de Chisme No Like amenaza a Livia Brito con demandarla por tomar su micrófono

A lo largo de su trayectoria, Livia Brito se ha encontrado en medio de la polémica por la mala relación que ha tenido con los reporteros.

Incluso Livia Brito se enfrenta a un proceso legal por un encontronazo que tuvo en 2020 con un paparazzi que la denunció por agresión.

Livia Brito (Livia Brito Instagram @Liviabritopes)

Ahora, Livia Brito se encuentra nuevamente en la polémica luego de un altercado que protagonizó con la prensa en el aeropuerto.

Las preguntas de los reporteros se enfocaron principalmente a los conflictos que ha tenido Livia Brito con los reporteros y sobre su proceso legal.

Livia Brito aseguró que durante este tiempo la han juzgado muy duro los medios a tal punto que ha tenido que tomar terapia.

“Me han juzgado durante cuatro años muy duro y me han dicho miles de cosas, que me regrese a mi isla que si no me gusta vivir aquí, que me quiten el trabajo, miles de cosas que he sufrido muchísimo y he tenido que tomar terapia durante cuatro años” Livia Brito

En su discurso, Livia Brito aseguró que los medios no han sido neutrales y la han atacado aprovechándose que ella no puede hablar de muchos asuntos legales.

Al hablar sobre cómo algunos medios la han juzgado fuertemente, Livia Brito tomó un micrófono para mostrarlo a la cámara: “como este”.

El reportero le señaló a Livia Brito que no podía tomar el micrófono porque incluso la podían demandar.

Livia Brito se disculpó, pero el reportero le señaló que no la perdonaba.

Esa actitud molestó a Livia Brito quien de inmediato le señaló que no le quería dar más entrevistas a ese reportero.

“Mira corazón no te quiero dar más entrevistas a ti” Livia Brito

Livia Brito graba a reporteros y acusa discriminación tras encontronazo en plena entrevista

En ese momento Livia Brito intentó irse, ante las peticiones de los otros periodistas que le pidieron que siguiera hablando.

Livia Brito se detuvo, pero sacó su celular y comenzó a grabar a todos los reporteros.

“Es esta persona acaba de decir y es este programa...” Livia Brito

Los reporteros trataban de calmar a Livia Brito señalando que muchas veces no son los reporteros sino sus jefes.

Livia Brito le pidió a ese reportero que le diera su nombre y tras escucharlo la actriz amenazó con retirarse ante las peticiones de los otros medios que no lo hiciera.

Ante la insistencia de los reporteros, Livia Brito aseguró que los reporteros siempre editan las entrevistas y la hacen quedar mal a ella.

“Ya, de verdad, me ponen mal, estoy temblando (…) Siempre se ve mi cara, pero no se ven las preguntas que ustedes los reporteros me hacen a mí y cuando ustedes editan y sacan los programas editan lo que quieren y en las entrevistas se hace lo que ustedes quieren y no lo que yo dije, por eso ya no doy entrevistas” Livia Brito

Molesta con lo sucedido, Livia Brito señaló que ya no daría entrevistas y les pidió a los reporteros que no la siguieran porque no les iba a hacer caso.