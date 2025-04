Litzy -de 42 años de edad- reveló que una televisora la vetó por enfermarse y no concluir una telenovela.

La carrera de Litzy inició cuando tenía 13 años, en el grupo Jeans; tras salir del proyecto, se convirtió en solista y actriz.

En 1999, Litzy tuvo la oportunidad de protagonizar DKDA: Sueños de juventud, la cual no pudo terminar de grabar.

La carrera actoral de Litzy era exitosa, pues su personaje en DKDA: Sueños de juventud había causado furor entre los televidentes.

Litzy reveló a De Primera Mano la razón por la que fue vetada de una televisora por no terminar de grabar esta telenovela.

Litzy ‘calla’ a la ex de Poncho Cadena con fotos junto al chef que le robó el corazón

Poncho Cadena niega que Litzy solo quiera su dinero como dijo su ex esposa, porque ni tiene tanta lana

Un mes antes de que terminara el proyecto, Litzy se enfermó de influenza y fue hospitalizada por dos semanas.

El productor de la telenovela le pidió a Lizty que regresara a trabajar, pues estaban muy cerca del final.

“Yo me salgo un mes antes de que se terminara, llevábamos ocho meses grabado y falta un mes, pero estábamos en diciembre y así me dio influenza, y fue horrible, estuve hospitalizada como 15 días”

Litzy estaba enferma y aún le faltaban 80 escenas por grabar.

¿Se pelean por la herencia de Michaela, hija de Daniel Bisogno? Linet Puente prefiere no opinar nada

“Luis de Llano no me pudo esperar, me dijo: ‘debes más de ochenta escenas ¿Qué hacemos?‘”

Lizty