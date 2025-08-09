El estreno de Otro Viernes de Locos de Lindsay Lohan de 39 años de edad, nos trajo un encuentro inesperado, pues la actriz se vio con Elaine Hendrix, Meredith Blake en Juego de Gemelas.

El encuentro entre las actrices de Juego de Gemelas se da 27 años después del estreno de la película, el cual es recordado como uno de los primeros éxito de Lindsay Lohan.

El encuentro entre Lindsay Lohan y Elaine Hendrix de Juego de Gemelas

Este reencuentro entre Lindsay Lohan y Elaine Hendrix, Meredith Blake de Juego de Gemelas, se dio durante la premier de Otro Viernes de Locos.

Lindsay Lohan y Elaine Hendrix, Meredith Blake de Juego de Gemelas (Especial)

Si bien Lindsay Lohan y Elaine Hendrix, Meredith Blake de Juego de Gemelas, fueron parte de la alfombra roja del evento, lo que ha llamado la atención es una foto “fuera de personaje”.

Pues se ha hecho viral una imagen donde vemos a las dos actrices, en lo que parece ser los momentos previos a la función, de una manera más cercana y desenfadada.

Se nota claramente que tanto Lindsay Lohan como Elaine Hendrix de 54 años de edad, se la están pasando bien, y disfrutaron este pequeño reencuentro.

Si bien esto ha avivado los rumores de una posible secuela de Juego de Gemelas, no parece que esos sean los planes de Disney en este momento.

'Juego de Gemelas' (Walt Disney Pictures)

No es la primera vez que Lindsay Lohan y Elaine Hendrix se encuentran tras el estreno de Juegos de Gemelas

Esta es la segunda vez que vemos juntas a Lindsay Lohan y Elaine Hendrix, Meredith Blake de Juego de Gemelas, tras el estreno de la película de 1998.

En 2020, Lindsay Lohan y Elaine Hendrix, Meredith Blake de Juego de Gemelas, así como la directora Nancy Myers y el resto del elenco, se reunieron para recaudar fondos para World Central Kitchen.

Así como en la premier Otro Viernes de Locos, en ese momento los fans hicieron toda clase de teorías acerca de una posible nueva entrega de Juegos de Gemelas.

Sin embargo el elenco de la película de finales de Siglo XX solo ha hecho estas apariciones por razones especiales, nada que indique un nuevo proyecto de Lindsay Lohan y Meredith Blake.

Lindsay Lohan en Un Viernes de Locos 2 (Mario Anzuoni / REUTERS)

Con información de X y Glamour.