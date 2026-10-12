Lindsay Lohan revivió a las gemelas Annie James y Hallie Parker de Juego de Gemelas por su cumpleaños que se festeja el 11 de octubre, de acuerdo con la cronología de la icónica película.

-Hola, Hallie ¡Feliz cumpleaños! ¿Ya sabes qué es 11 de octubre? -Annie eres tan graciosa. Por su puesto que sé que es 11 de octubre ¡Feliz cumpleaños, hermana! Lindsay Lohan

Mediante un video en redes sociales, la actriz retomó sus famosos personajes para lanzar un guiño a los fans de la cinta de Disney que se estrenó en 1998.

Happy Birthday Hallie & Annie! 💗👯 pic.twitter.com/JHjClJdjDQ — Lindsay Lohan (@lindsaylohan) October 11, 2026

Lindsay Lohan sorprende a fans y revive a las gemelas Annie y Hallie de Juego de Gemelas por su cumpleaños

Lindsay Lohan encantó a los fanáticos de Juego de Gemelas al revivir a Annie y Hallie para felicitarlas por su cumpleaños.

Los usuarios no tardaron en responder a la publicación de Lindsay Lohan, destacando que era una de sus cintas preferidas de la actriz.

Juego de Gemelas (Disney)

Dentro de la película Juego de Gemelas, Annie y Hallie se conocen por casualidad en un campamento de verano en Maine.

Ahí se revela que las hermanas nacieron el 11 de octubre, por lo que Lindsay Lohan no dejó pasar la fecha tan especial.

Dirigida por Nancy Meyers, Juego de Gemelas marcó la infancia de toda una generación a finales de los años 90.

La historia de Hallie y Annie, dos gemelas separadas poco después de nacer tras el divorcio de sus padres, se convirtió una cinta querida por los seguidores de la carrera de Lindsay Lohan que hasta el día de hoy se recuerda.