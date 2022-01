Lilí Brillanti buscó trabajar en Hoy, pese a hacérsela difícil a Galilea Montijo. Martha Figueroa señaló que la presentadora había buscado trabajo en el matutino.

Galilea Montijo se encuentra en medio de la polémica luego de que Lilí Brillanti revivió una pelea que tuvieron cuando trabajaban juntas en ‘Vida Tv’.

Aunque la situación fue hace 20 años, Galilea Montijo respondió a las declaraciones de Lilí Brillanti sobre que ella había amenazarlo con golpearla y destacó que lo único que no reveló fue el por qué.

Lilí Brillanti acudió al programa ‘Se lo dijo’ con Miguel Díaz donde reveló que Galilea Montijo la había amenazado con golpearla cuando trabajaban juntas en ‘Vida Tv’.

En entrevista con varios medios Galilea Montijo confirmó que en su momento si había querido golpear a Lilí Brillanti y destacó que ella también la provocaba.

Durante el programa Hoy se habló sobre el tema, sin embargo Martha Figueroa sorprendió al revelar que tras la polémica Lilí Brillanti había pedido trabajo en el matutino.

En la sección ‘¿De qué me hablas?’, Martha Figueroa señaló que Lilí Brillanti se acercó a la productora Andrea Rodríguez para pedirle una oportunidad.

De manera contundente Martha Figueroa señaló que Lilí Brillanti debería de conocer de timing y no pedir trabajo cuando hizo esas declaraciones.

Martha Figueroa señaló que tras las declaraciones que hizo sobre Galilea Montijo, ella cree que no le van a dar trabajo en el programa Hoy.

“Entonces no sé ¿por qué siento?, me late, que no se lo van a dar. No es buen momento para pedir chamba si acabas de hablar”

Martha Figueroa