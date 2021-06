Lidia Ávila reitera que no es homofóbica ante polémica con M’Balia

Lidia Ávila volvió a hablar sobre la polémica en la que se vio envuelta con su compañera de OV7, M’ Balia, por una publicación de la revista Tv Notas que la acusa de homofóbica.

En un encuentro con reporteros, Lidia Ávila dijo que con tanto años en el espectáculo, está acostumbrada a que inventen cosas sobre ella y no se molesta en desmentirlas.

Sin embargo, ahora que le han adjudicado la etiqueta de homófica, Lídia Ávila dijo sentirse obligada a negar los señalamientos.

Ello, dijo, porque además de ser mentiras, afectan a M´Balia y a su pareja, quienes son parte de su familia.

Lídia Ávila: “No soy [homofóbica]”

El fin de semana, Lídia Ávila inauguró la “Plaza Ave”, donde habló con reporteros sobre los señalamientos de homofobia lanzados en su contra mediante la revista:

“En esta ocasión sí quiero ser muy clara, porque me están poniendo una etiqueta que no soy, punto número uno; y punto número dos, que ofende a otras personas...” Lidia Ávila

Lidia Ávila dijo sentirse muy mal con la situación porque la ponen a pelear con M´Balia, que es alguien a quien siempre ha querido.

“La verdad, sí me duele, sí me pesa que haya salido algo así, porque de entrada no lo soy [homofóbica], mucho menos con alguien que yo considero de mi familia, que nos conocemos desde hace muchísimos años. Yo a M’ Balia la respeto y no nada más a ella, los respeto a todos y cada uno de ustedes y de toda la gente” Lidia Ávila

Lídia Ávila revela que M´Balia no le ha tomado las llamadas

Desafortunadamente, la información de la revista sí habría dañado la relación de las OV7, pues Lídia Ávila dijo que cuando intentó hablar con M´Balia, no recibió respuesta.

“A la primera que quise contactar fue a ella, le hablé, no tuve respuesta en el teléfono. Le dejé un mensaje de voz, que lo escuchó porque tenía las palomitas azules, no he obtenido respuesta tampoco” Lidia Ávila

Lídia Ávila subrayó que ella no buscaba aclarar las cosas con M´Balia, sino pedirle que no crea en mentiras.

“No fue un mensaje aclaratorio, se lo pongo muy claro, es un mensaje para comentar el punto, porque efectivamente uno a veces no te puedes llegar a creer lo que se dice, pero evidentemente, mulata, tú me conoces y sabes quién soy y de qué madera estoy hecha, conoces a mi familia, me conoces de toda la vida” Lidia Ávila

Lídia Ávila revela que la pareja de M’Balia es familiar de ella

Sobre el orígen de los rumores sobre su supuesta homofobia, Lídia Ávila dijo tener una idea de dónde salieron, pero no perderá el tiempo en investigarlo.

También, descartó que vaya a demandar a la revista Tv Notas por difamación.

Finalmente, Lídia Ávila reiteró que se siente muy dolida con la situación, porque además la pareja de M’Balia es familiar de ella.

Para ser exáctos, Alejandro Tinajero, pareja de M’Balia es primo de la cuñada de Lidia Ávila.