M’Balia Marichal, la exintegrante de ‘OV7’ habló sobre las supuestas críticas que Lidia Ávila hizo sobre su noviazgo con Alejandra Tinajero.

Según los comentarios, Lidia Ávila opinó M’Balia sobre su noviazgo, pues al no parecerle no estaba dispuesta a irse de gira para el reencuentro de ‘OV7’.

Al ser entrevistada durante la alfombra negra de ‘Sie7te’, M’Balia Marichal habló sobre la controversia que se ha generado alrededor de Lidia Ávila y ella.

M’Balia Marichal señaló que ha ella directamente “no le han dicho nada” , por ende, considera que no hay conflicto alguno.

“Directamente no me ha llegado nada, de oídas me han llegado varias cosas, pero de oídas uno no puede dar por hecho”.

M'Balia Marichal, cantante.