Leonardo García se olvida de la polémica con su papá Andrés García por el partido México vs Argentina y así lo compartió a través de sus redes sociales.

La preocupación por el estado de Andrés García de 81 años de edad aumentó cuando su esposa Margarita Portillo reveló que su salud se vio mermada por una sobredosis de cocaína.

En medio de las críticas que recibió por no estar cerca de su papá en estos difíciles momentos, Leonardo García de 49 años de edad emitió un comunicado en donde arremetió en contra de Margarita Portillo.

A pesar de la gran controversia que se generó, Leonardo García decidió dejar a un lado la salud de su papá Andrés García por el partido de México vs Argentina.

Andrés García y Leonardo García. (Agencia México )

Leonardo García deja atrás la polémica con Andrés García para disfrutar del partido México vs Argentina

La salud de Andrés García se ha visto mermada desde mediados del 2022 cuando sufrió una caída y se le diagnosticó cirrosis. Sus seguidores se han mostrado preocupados por el actor, luego de que confesó que veía cerca su final.

En medio de todos los rumores que han surgido por su estado de salud, Leonardo García compartió un comunicado en donde arremetió contra la esposa de su papá Andrés García, Margarita Portillo.

De acuerdo con Leonardo García no había podido ver a su papá ya que Margarita Portillo no se lo permitía e incluso señaló que no estaba recibiendo los cuidados necesarios. La esposa de Andrés García respondió y lo exhibió por no cuidar a su papá y pedirle dinero.

Tras la controversia que se generó, Leonardo García ha decidido olvidarse de toda la polémica por el estado de salud de Andrés García y disfrutar del partido de México vs Argentina.

En su cuenta de Instagram, Leonardo García compartió que se había reunido con algunos amigos en un restaurante para poder ver el partido de México vs Argentina.

Leonardo García (@leonardogarciaof / Instagram )

En medio de la controversia, Leonardo García comparte fotografías con Andrés García

Luego de que Margarita Portillo acusó a Leonardo García de no cuidar a su papá y de no estar al pendiente de su estado de salud, el actor compartió unas fotografías en las que se muestra con Andrés García.

Leonardo García compartió las imágenes que otra persona subió, para mostrar que si ha tenido relación con Andrés García. Incluso presumió que se pudieron reunir con el expresidente de México, Felipe Calderón.

Leonardo García (@leonardogarciaof / Instagram )

Leonardo García (@leonardogarciaof / Instagram )

Hasta el momento Leonardo García no ha respondido a las declaraciones que hicieron Margarita Portillo y el propio Andrés García, quien se mostró muy molesto y le pidió que no se metiera con su esposa.