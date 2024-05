Leonardo García cayó en depresión después de la muerte de su papá, Andrés García, y el desalojo de su departamento en diciembre.

El 4 de abril se cumplió un año de la muerte de Andrés García y su familia sigue en duelo, como es el caso de Leonardo García, de 51 años de edad.

Por si fuera poco, en diciembre de 2023 desalojaron a Leonardo García de su departamento y esto lo llevó a un vórtice emocional.

Andrés García y Leonardo García mantenían una relación distante pero, a pesar de todo, la muerte del actor afectó considerablemente a su hijo.

En una entrevista con Venga la Alegría, Leonardo García reveló que ha estado en depresión por la muerte de su papá.

Además, el desalojo de su departamento en Polanco empeoró su situación emocional.

“Hay que levantarse, ni modo, a echarle para adelante, hay gente que no se levanta después de tantas cosas que llegar a pasar, pero bueno, aquí estamos otra vez

El hijo de Andrés García entendió que la única solución a sus problemas era enfrentarlos y seguir adelante.

Es por eso que tras sufrir depresión, se apoyó en el trabajo, amigos y su novia, quienes lo procuraron durante esta difícil situación.

“Costó trabajo, la verdad, sinceramente, mi pareja, mis amigos, son los que me dieron mucho apoyo”

Además, Leonardo García sigue con el proceso legal contra la inmobiliaria que le vendió y luego embargó su departamento.

La inmobiliaria señaló a Leonardo García de no pagar lo acordado por la propiedad, mientras que él los acusa de entregarle un departamento con fallas.

Dejando atrás su depresión, Leonardo García insiste en que fue una injusticia que le quitaran su departamento.

El actor narra que se confió y dejó el asunto legal contra la inmobiliaria en las manos equivocadas.

“Ahora sí estoy metido, ¿Qué pasa?, que me confié y no estaba yo al tanto de las cosas, entonces mi consejo es, estén al tanto de todo”

Leonardo García sigue buscando la manera de recuperar su patrimonio, pues es el fruto de 22 años de carrera como actor.

La inmobiliaria no quiso llegar a un acuerdo con Leonardo García, por lo que él dejó el caso en manos de las autoridades.

“Sí, estuve aprendiendo y estoy aprendiendo cosas hasta legalmente y todo estoy aprendiendo, es muy duro, pesa, y más cuando no solamente p... son años de carrera de estar aquí justamente, 22 años trabajando, y no es como que puedan decir ‘ah, heredó, o le regalaron’, no, fue con el dinero de todo mi trabajo de muchos años”

Leonardo García