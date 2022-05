Leonardo Aguilar oculto por el nombre de Ángela Aguilar y Pepe Aguilar, pidió que en encuentros con la prensa en sus shows como solista, no se le pregunte de su familia.

De forma tranquila, Leonardo Aguilar pidió ya no ser cuestionado sobre Ángela Aguilar y Gussy Lau, y aunque compartió su emoción al ser tío, tampoco quiso hablar de Emiliano Aguilar.

¿Por qué? Leonardo Aguilar tuvo una presentación en la Ke Buena con motivo del 5 de mayo, misma que dio como cantante independiente.

Debido a que su popularidad comenzó en conciertos junto con la familia Aguilar, ahora desea ser conocido como un cantante solista, cuando así se requiera.

Por otro lado, adelantó que está en proceso una colaboración con Lenin Ramírez.

Leonardo García compartió en imágenes de Nelssie Carillo, lo que vivió tras su presentación en la Ke Buena como solista.

A diferencia de la función de Pepe Aguilar con Ángela Aguilar, Leonardo García no asiste acompañado de sus papás e incluso pide le pregunten de sus proyectos como solista.

Al parecer, Leonardo Aguilar está cansado de vivir tras la sombra de la familia Aguilar, pues pidió “con mucho respeto” no ser cuestionado sobre Ángela Aguilar y Gussy Lau.

“Respetuosamente, vengo a vengo a promocionar mi canción, a presentar mi música y no tengo nada que decir”.

A su vez, cuando fue cuestionado sobre su sentir ahora que se convertirá en tío y aunque se dijo contento por el hijo de Emiliano Aguilar, volvió a pedir se le preguntara de su música.

“Ay, muy feliz con que Emiliano sea feliz con su vida, pero repito, me tiene aquí enfrente pregúntenme”.

Leonardo Aguilar subrayó “es de los primeros eventos que hago sin mi familia”, sin embargo, dijo haber sentido seguro.

“Sinceramente me sentí acompañado, me trataron muy bien, me sentí muy a gusto”.

Leonardo Aguilar, cantante.