El cantante Lee Seung Gi sorprendió a sus fans al revelar que se va casar con Lee Da In; esto es todo lo que sabemos de la hermosa historia de amor que llegará al matrimonio.

Lee Seung Gi reveló en su cuenta de Instagram, que tomó la decisión de unir su vida con la actriz Lee Da In, el próximo 7 de abril de 2023.

Mencionó que estaba profundamente enamorado y agradeció a sus fans por sus muestras de cariño.

Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto ya no son novios; “terminamos en los mejores términos”

“Soy Lee Seug Gi, hoy estoy comunicando la decisión más importante de mi vida. He decidido pasar mi vida con Lee Dan In, a quien amo, no sólo como novios, sino como una pareja casada. Ahora tengo a alguien de quien responsabilizare para siempre. Felizmente quería anunciarles esta noticia”

Lee Seung Gi