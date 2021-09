Laura Bozzo continua en medio de la polémica tras ser acusada por un delito fiscal tras vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Varios rumores aseguran que Laura Bozzo no cuenta con el dinero para poder pagar su deuda, es por ello por lo que Carlos Bonavides propuso realizar un evento para poder ayudar a la que fuera su compañera de baile durante ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

Carlos Bonavides se ha mostrado dispuesto a ayudar a Laura Bozzo e incluso le habría pedido al SAT ser más comprensivo con la conductora peruana.

En entrevista para el programa Hoy, Carlos Bonavides propuso realizar un evento para poder reunir dinero y de esta manera apoyar a Laura Bozzo.

De acuerdo con Carlos Bonavides hay varios amigos de Laura Bozzo que se podrían reunir en un evento con el objetivo de recaudar fondos y que de esta manera Laura Bozzo pudiera pagar su deuda.

Hasta el momento Laura Bozzo no se ha pronunciado, por lo que se desconoce si su desaparición se trate de una estrategia por parte de sus abogados.

En entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’, la productora de Hoy destacó que desconoce el paradero de Laura Bozzo.

Andrea Rodríguez Doria reveló que se siente frustrada por no poder conocer el paradero de Laura Bozzo, ya que la quiere mucho.

“Yo a Laura la quiero mucho, me frustra mucho el no poder saber dónde está. Me encantaría saber donde se encuentra y poder decirle Laura por favor preséntate”

Andrea Rodríguez Doria