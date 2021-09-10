Día Mundial para la Prevención del Suicidio: Cada 40 segundos alguien se suicida

A nivel mundial el suicidio es una de las 3 principales causas de muerte en la población de 15 a 34 años; sin embargo, también tiene un alto índice en los mayores de 60 años.

Pero ¿por qué el 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio? Aquí te lo explicamos.

10 de septiembre: Prevención del suicidio a través de salud mental

La fecha del 10 de septiembre fue instruida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (AIPS).

Aunque no hay una razón por la que el 10 de septiembre sea específicamente una fecha destinada para la prevención del suicidio, su objetivo es muy claro.

Para el 10 de septiembre de 2021, el tema de la OMS es “ Crear esperanza a través de la acción ”, esto es, mediante redes colectivas abordar el tema de salud pública.

Tanto la OMS y la AIPS desean ahondar en el tema del suicidio, pues han señalado que esta es una acción que se puede prevenir y que compete a todos los países educar sobre el tema.

Es por ello que, en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se realizan una serie de actividades que hablan sobre la salud mental y el tema eje.

Depresión (@Notimex)

Asimismo, se incentiva a los países del mundo a crear centros de salud mental especializados, formación de redes para la ayuda y alianzas para ahondar sobre el suicidio.

Pese a que fue en 2003 cuando se instruyó por primera vez el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la OMS ha detectado más interés por el tema.

“Ha aumentado el número de países que cuentan con estrategias nacionales para la prevención del suicidio”. OMS

Sin embargo, la OMS cada año hace un llamado a que más países trabajen en una estrategia para la prevención del suicidio, pues solo son 38 los que han optado por ello.

Cada 40 segundos una persona opta por el suicidio

Según información presentada por la OMS, las cifras del 2019 señalan que cada 40 segundos una persona decide suicidarse.

Misma decisión que se sabe no solo impacta a la vida de la persona, sino también a su círculo social; llámese amigos, familia, conocidos.

Las estadísticas señalan que el 79% de los suicidios se dan en personas de ingresos bajos y medianos; sin embargo, el mayor impacto está en aquellas de ingresos altos.

Esto derivado al número de suicidios por el número de personas con ingresos altos , lo que se traduce en que este sector suele recurrir más al suicidio.

Asimismo, señaló que los principales métodos que la gente utiliza para la acción son:

Ahorcamiento

Intoxicación voluntaria por plaguicidas

Armas de fuego

Ante el alarmante número de casos de suicidio, es que la OMS y la AIPS, dedican este día para hablar del tema y hacer que los países se añadan a este compromiso de salud pública.

¿A dónde llamar en México para prevenir un suicidio?

México es uno de los países que se ha sumado a la prevención del suicidio, por lo que pone a disposición líneas de ayuda en caso de que se necesario.

Línea de Vida 800 911 2000 (apoyo emocional por parte del Gobierno).

Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológicos e Intervención de Crisis (SAPTEL) 55 52 59 81 21

Línea de apoyo UAM 55 58 04 498 79

Atención psicológica UNAM 55 50 25 08 55

“Lo más importante es la comunicación y hacerle sentir a la persona que no está sola. El sentirse acompañado y apoyado le permitirá enfrentar de forma diferente las cosas”. IMSS

Con información ‘Rosario Gob’, ‘IMSS’ y ‘OMS’.