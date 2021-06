Laura Bozzo declara que le gusta que le llamen “momia” y “ridícula”, así como los memes que le hacen

Desde hace varios años, el mundo de los espectáculos, se ha caracterizado por ser cuna de una gran variedad de críticas hacia la gente famosa.

Tal es el caso de la presentadora de televisión, Laura Bozzo, quien es protagonista de un sinfín de memes y críticas y en redes sociales.

Laura Bozzo disfruta su participación en el reality show a pesar de las criticas que recibe por su edad

Actualmente, Laura Bozzo participa en el reality show del programa matutino “Hoy”, “Las estrellas bailan en Hoy”.

Fue en un encuentro con varios medios de comunicación, que Laura Bozzo detalló que se encuentra muy contenta con su participación en el reality.

Sin embargo, los internautas han aprovechado la participación de Laura Bozzo en el reality para hacer una serie de memes y críticas ocurrentes.

Estas críticas, por lo general, giran en torno a su edad y a lo “ridícula que se ve” realizando las actividades a las que se dedica, siendo una persona mayor.

Por lo que declaró que para ella, la edad no es un impedimento.

“La edad no es que te vas a retirar o te vas a echar a dormir, yo voy a morir en un set de televisión porque es lo que amo hacer” Laura Bozzo

También explicó que ella desea ser feliz a cualquier edad.

Y recalcó que las críticas hacia la edad es una situación que los hombres no viven. Por lo que considera importante comenzar a cambiar los estigmas sociales.

“Si no se le da un mensaje a la mujer, es horrible, porque las mujeres tienen que saber que a cualquier edad... Eso desgraciadamente pasa mucho en nuestros países, que tienes cierta edad y eres desechable, te vas a la basura. Yo estoy en contra de eso, creo que puedo ser feliz a cualquier edad” Laura Bozzo

Laura Bozzo se divierte con los memes y le gusta que la llamen “momia” y “ridícula”

Laura Bozzo aprovechó el encuentro con los medios para declarar que le encanta conectar con la gente joven.

También aseguró que no tiene problema con los memes que hacen de su persona en redes sociales, porque ella se siente segura de la persona que es.

“Amo los memes, me encanta conectar con la gente joven, me encanta que me digan ridícula, momia. Me divierto, porque yo me siento segura de lo que soy.” Laura Bozzo

Posteriormente, Laura Bozzo indicó que ella tiene mucha cercanía con la gente joven, debido a que ella desde niña fue rebelde.

“Yo tengo mucha más cercanía con la gente joven porque desde que nací siempre fui rebelde. Ahora me decían que por qué no me gusta vestirme de princesa...” Laura Bozo

También aprovechó la situación para contar que, debido a su rebeldía, durante sus 15 años “le hizo pasar un sinfín de cosas a su mamá”.