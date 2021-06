Laura Bozzo sumó polémica al programa Hoy y es que regresó a la pista de baile para tener un nuevo encontronazo con Latin Lover.

Resulta que Laura Bozzo bailó quebradita con Raúl Sandoval quien le imprimió carisma y diversión a la presentación, misma que no convenció al exluchador.

“Laurita, tú ya no le puedes ayudar (a Raúl) porque él está cargando contigo”, le dijo Latin Lover a la conductora tras explicar que se retiró de las luchas porque su desempeño no era igual al de nuevas generaciones.

Tales palabras molestaron a Laura Bozzo, quien de inmediato encaró a Latin Lover: “Constantemente me faltas al respecto permanentemente… A mí no me interesa tu opinión”, dijo.

Aunque Galilea Montijo le aclaró a Laura Bozzo que no se trataba de un ataque, la conductora dijo no ser una carga para Raúl así como estar en el reality por gusto y no por necesidad.

“Voy a seguir porque a mí me vale lo que opines, y que el público decida”, gritó Laura Bozzo.

Laura Bozzo se siente discriminada por su edad

Posteriormente, detrás de cámaras, Laura Bozzo reprochó que Latin Lover le insinuara renunciar a la competencia de baile del programa Hoy por ser una persona mayor.

“Me siento joven y voy a seguir bailando y punto. Es una falta de respeto no solo para mí sino para todas las personas mayores”, acusó Laura Bozzo y aprovechó para presumir que su cuerpo aún esta firme.

Madre de Latin Lover lo defiende

A un día de su encontronazo con Laura Bozzo, Latin Lover confesó que pidió la opinión de sus conocidos pues estaba seguro de no haberle faltado al respecto a la polémica conductora.

Incluso llamó por teléfono a su madre quien le aconsejó guardar silencio cuando Laura Bozzo se presentara en “Las Estrellas bailan en Hoy”.

Debido a que Latin Lover le recordó a su madre que le pagan para dar su opinión, la señora le respondió: “Si te vuelve a tratar así, me la echas a mí”, palabras que apoyó Andrea Legarreta.