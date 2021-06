Laura Bozzo arremete contra Frida Sofía por haber demandado a Alejandra Guzmán

Laura Bozzo fue una de las invitadas al festejo por las 100 semanas del reestreno de la obra de teatro Toc-Toc, donde participa Lola Cortés .

Ahí Laura Bozzo arremetió contra Frida Sofía por haber demandado a Alejandra Guzmán. De acuerdo con la conductora una madre es intocable.

En el video compartido por el programa ‘Sale el Sol’, Laura Bozzo fue cuestionada sobre la demanda que interpuso Frida Sofía en contra de Enrique y Alejandra Guzmán.

Durante su entrevista Laura Bozzo destacó que tendrá que comprobar sus acusaciones ya que no se trata de demandar a alguien y ya.

“Estas hablando con una abogada que ha estudiado, no es que hay pie, es cárcel, no, hay que probar, la primera regla que uno estudia en abogacía es: ‘todo lo que se afirma tiene que ser probado’”

Laura Bozzo destacó que en el caso de que Frida Sofía no compruebe sus dichos ella podría terminar en la cárcel ya que no es una broma.

“Si no es probado todo lo que se afirma, la que va a ir presa es Frida, porque esto no es broma”

Durante su entrevista, Laura Bozzo cuestionó que Frida Sofía haya demandado a Alejandra Guzmán.

Laura Bozzo puntualizó que no debió de haber ejercido acciones legales contra Alejandra Guzmán, más allá de lo que ella hubiera hecho.

“Lo que pudiera haber hecho o no, es mi madre, entonces yo no podría jamás hacer algo así, creo que hubiera sido mejor reunirse, no sé, pero una madre para mí no se toca, es lo único que no tocaría jamás”

Laura Bozzo