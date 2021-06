Laura Bozzo apoya a Sebastián Rulli: “Si es mexicano por adopción tiene más valor”

Tras las elecciones del 6 de junio, varios famosos e influencers continúan en medio de la polémica por apoyar al Partido Verde Ecologista de México en veda electoral .

Sebastián Rulli mostró su inconformidad por las acciones de los artistas, pero Galilea Montijo lo cuestionó pues señaló que al no ser mexicano no podía hablar de la política del país.

Sin embargo Laura Bozzo salió en su defensa y aseguró que los naturalizados mexicanos tienen más valor, pues deciden de corazón pertenecer al país azteca.

En entrevista con varios medios Laura Bozzo fue cuestionada sobre la polémica que envuelve a varios artistas e influencers por apoyar al PVEM en veda electoral.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Laura Bozzo reconoció que a ella en muchas ocasiones la han invitado a formar parte de la política, pero ella se ha rehusado.

Laura Bozzo cuestionó que los artistas reciban dinero para poder apoyar a un partido político. Además recordó que ella estuvo en la cárcel por una situación similar.

“Yo estoy en contra absolutamente de eso, en Perú me hicieron un juicio por el que yo estuve 3 años arrestada diciendo que yo había recibido dinero de un partido y se comprobó que yo no lo había recibido ni siquiera un peso, sin embargo me arruinaron la vida. Y acá les parece normal”

De acuerdo con Laura Bozzo si los artistas cobran por ir a un evento de un partido está bien, pero no considera correcto lo que hicieron.

“Yo creo que una persona que tiene cierto poder sobre la gente no me parece. Está bien si tú cobras por ir a dar una conferencia, pero no firmar y solidarizarte con un partido político, eso si me parece que no está bien”

Laura Bozzo