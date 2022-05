Latin Lover causa controversia a tocarle la pierna a Ema Pulido en pleno programa en vivo. El juez causó gran polémica durante el cuarto programa de ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

La maestra Ema Pulido pasó un momento muy incómodo en el programa Hoy cuando Latin Lover le tocó la pierna mientras ella se encontraba dando su crítica a Yulianna y Alfredo Tame.

La tercera emisión de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ inició con una gran expectativa, no solo por las celebridades que van a participar sino por conocer cómo se van a desarrollar los jueces con los nuevos bailes.

El lunes 2 de mayo inició la nueva temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, una de las grandes sorpresas de esta emisión es que Lolita Cortés no se encuentra como una de las jueces.

Su lugar fue ocupado por la maestra Ema Pulido quien es conocida por dar duras críticas a los famosos que participan en esta clase de programas de baile.

Los jueces Andrea Legarreta, Latin Lover y Ema Pulido han mostrado que mantienen una gran relación pues se conocen desde hace muchos años por lo que muestran una gran confianza al momento de emitir sus comentarios.

Sin embargo este jueves 5 de mayo, Latin Lover habría hecho pasar un incómodo momento a Ema Pulido en plena emisión en vivo.

Todo sucedió mientras que Ema Pulido se encontraba dando su crítica a Yulianna y Alfredo Tame. En medio de su opinión Latin Lover le agarró la pierna a la maestra.

En el video se puede ver el momento en que Latin Lover le agarra la pierna a Ema Pulido y es que en su rostro se puede ver que su acción la molestó pues se encontraba dando su opinión sobre el baile.

Visiblemente incómoda, Ema Pulido le cuestionó a Latin Lover el porqué había hecho eso ya que la había desconcentrado completamente.

“Latin por qué me agarras la pierna, me pusiste nerviosa, ya se me olvido”

Ema Pulido