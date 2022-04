Gomita llega a ‘Las Estrellas bailan en Hoy’. La payasa finalmente cumplirá su sueño frustrado, bailará en vivo y en una competencia.

Así es, luego de sufrir un intento de asalto, Gomita tiene un razón muy fuerte para sonreír, es una de las participantes de la tercera temporada de ‘Las Estrellas bailan en Hoy’.

Al respecto, Gomita se encuentra muy entusiasmada ya que el reality de Hoy representa una oportunidad para demostrar que sí tiene talento y que no solo puede dar de qué hablar por sus cirugías estéticas.

“Regresar a la televisión ha sido muy fuerte. Me han dicho que no sirvo para esto o que solamente enseño cuerpo o que solamente tengo cirugías. No saben el amor y la pasión que le pongo a lo que hago”, dice entre lágrimas.

Gomita en "Las estrellas bailan en Hoy" (@gomitaoficial123 / Instagram)

Al mismo tiempo que advierte que es una mujer muy sensible y por tanto muy llorona, así como no sabe escuchar por lo que podría representarle un conflicto con el jurado, ¿será la nueva Laura Bozzo?

Gomita cumplirá sueño frustrado

Proponiéndose ser la ganadora de la tercera temporada de ‘Las Estrellas bailan en Hoy’, Gomita celebra que se le va a cumplir su sueño frustrado y es que le encanta bailar.

“Acepté este reto porque me encanta bailar, soy fanática del baile. Es mi sueño frustrado, desde que era chiquita quería ser bailarina”, dice y advierte que será una rival fuerte.

¿Quiénes son los participantes de la tercera temporada de ‘Las Estrellas bailan en Hoy’?

La tercera temporada de ‘Las Estrellas bailan en Hoy’ iniciará el próximo 2 de mayo, día en que se llevará a cabo la alfombra roja, se presentarán a los participantes y se formarán las parejas.

En esta ocasión el jurado está compuesto por Ema Pulido, Andrea Legarreta y Latin Lover, mientras los participantes son: