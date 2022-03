Latin Lover defiende a Yalitza Aparicio tras críticas por usar ropa de marca, el famoso destacó que si tiene la posibilidad de comprarla está bien.

Durante podcast con Juanpa Zurita, Yalitza Aparicio habló sobre cómo la han juzgado por el tipo de ropa que utiliza. La famosa recordó que a lo largo de su trayectoria ha tenido que lidiar con diferentes críticas.

Tras haber trabajado con Yalitza Aparicio en la película ‘Roma’, Latin Lover destacó que las mujeres desean tener cosas de marca para otras féminas, ya que los hombres no se suelen fijar en eso.

Desde su aparición en ‘Roma’, Yalitza Aparicio se ha mantenido muy activa en el medio del espectáculo. Incluso demostró que un gran sentido de la moda al utilizar las marcas más lujosas.

Sin embargo Yalitza Aparicio también ha sido blanco de críticas por el uso de marcas como Prada, Cartier, Dior, Louis Vuitton y Gucci.

En entrevista con varios medios de comunicación, Latin Lover fue cuestionado sobre las constantes críticas que recibe Yalitza Aparicio por usar prendas de marca.

De manera contundente Latin Lover señaló que no es la marca lo que define a una persona, sino la manera en la que la luce.

En este sentido Latin Lover señaló que hay personas que no se cuidan y utilizan ropa de marca pero que no la lucen, mientras que hay otras que sin importar en donde compraron su vestimenta se ve muy bien.

“Uno es el que hace la ropa, no la ropa a uno. Hay gente que no se cuida, no hace ejercicio, que se pone ropa de marca y no la luce y hay gente que usa ropa del centro que no es de marca pero que la puede lucir muy bien”