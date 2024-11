Lapizito -de 24 años de edad- será demandado por su ex, Ana Cisneros, quien mostró pruebas de la violencia que vivió mientras fueron novios.

A inicios de noviembre, Ana Cisneros -de 23 años de edad- y Fernanda Durán -de 28 años de edad- ex novias de Lapizito, compartieron presuntas pruebas de las agresiones del influencer.

En entrevista con De Primera Mano, Ana Cisneros compartió que va proceder legalmente contra Lapizito y busca prevenir que más mujeres sean violentadas.

El 4 de noviembre, Ana Cisneros compartió un audio donde Lapizito le gritaba y fotografías donde se le veía con moretones.

Ana Cisneros expresó que después de analizar la situación, tomó la decisión de demanda a Alfredo Ordaz, conocido como Lapizito.

La influencer narra que después de salir 3 semanas con Lapizito, este la comenzó a agredir verbalmente y después de un mes la golpeó.

Sobre la entrevista donde Lapizito negó las agresiones a sus ex parejas, Ana Cisneros manifestó que le dio coraje ver estas declaraciones, pues llegó a pensar que estaba recapacitando.

Ana Cisneros expresó que se siente lista para denunciar a Lapizito y por eso ya está recibiendo asesoría jurídica.

“Ya me estoy asesorando con los abogados, que mi mamá me está brindando su apoyo. Me comentaron que era un proceso muy difícil y la verdad me paralicé un poco”

Ana Cisneros