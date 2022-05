Aunque todos la esperábamos con ansias, Lady Gaga nunca llegó, faltó al MET Gala 2022 y te decimos por qué...

La noche del pasado lunes se llevó a cabo el evento de moda más importante del año, claro, nos referimos a la MET Gala que tuvo lugar en el Museo Metropolitano de Arte en la Ciudad de Nueva York.

Este año, el código de vestimenta fue Glamour Dorado, por lo que se le pidió a los asistentes encarnar la grandeza y dicotomía de la Edad Dorada de Nueva York.

Aunque mucha gente esperaba la llegada de Lady Gaga, ella nunca llegó y es que prefirió quedarse en La Vegas, donde tiene una residencia, es decir, una serie de conciertos programados.

Propiamente Lady Gaga publicó en su cuenta de Instagram una foto de sí misma disfrutando del asoleado clima en un bikini azul y desde su hotel de Las Vegas.

Lady Gaga (@ladygaga / Instagram)

Cabe señalar que la última vez que Lady Gaga desfiló en la MET Gala, fue en 2019, año en que fungió como co-presidenta del evento.

Lady Gaga comparte foto junto a Tom Cruise

Lady Gaga no se arrepiente de no haber asistido a la MET Gala, al contrario, la cantante no pensó en el evento y es que se distrajo con Tom Cruise.

Resulta que el protagonista de “Misión imposible” acudió al más reciente espectáculo que Lady Gaga ofreció en Las Vegas, por lo que no dudaron en tomarse una fotografía del momento.

Lady Gaga y Tom Cruise (@ladygaga / Instagram)

Lady Gaga estrena sencillo

El encuentro entre Lady Gaga y Tom Cruise no es una coincidencia, pues ambos están trabajando indirectamente.

Resulta que la cantante interpreta el tema principal de la película “Top Gun: Mavericks”, la cual protagoniza Tom Cruise junto a Miles Teller, John Hamm, Jennifer Connelly y Glen Powell.

El nuevo sencillo se llama Hold My Hand y cuenta con la colaboración de BloodPop, con la producción adicional de Benjamin Rice. Sin más, acá te dejamos el audio: