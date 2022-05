Durante la MET Gala 2022, uno de los atuendos más comentados fue el de Kim Kardashian, quien decidió usar un vestido de Marylin Monroe, pero eso no la detuvo para irse directamente a las donas y las pizzas.

Y es que la socialité usó nada más y nada menos que el vestido original que usó Marilyn Monroe hace 60 años.

Es decir, el mismo atuendo que Marylin Monroe usó cuando le cantó “Feliz cumpleaños, señor presidente” a John F. Kennedy en 1962 .

Kim Kardashian estaba ansiosa por donas y pizza tras su estricta dieta para usar el vestido de Marylin Monroe

Y es que la socialité y empresaria decidió que para la noche de la MET Gala 2022 tenía que usar sí o sí el vestido icónico de Marilyn Monroe.

Pero, para poder usarlo tuvo que someterse a una estricta dieta de cero carbohidratos , puras verduras y proteínas, la cual la dejó ansiosa por donas y pizzas.

De acuerdo a una entrevista que dio para la revista Vogue, Kim Kardashian reveló que tuvo que bajar 7.25 kilos en tres semanas para usar el vestido de Marilyn Monroe para la MET Gala 2022.

Y es que, tras la estricta dieta y una rutina ardua de ejercicios durante este tiempo, Kim Kardashian quedó ansiosa por donas y pizzas, tal y como se aprecia en sus historias.

Kim Kardashian (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

Vestido de Marilyn Monroe fue transportado en avión para Kim Kardashian

Y no fue una copia sino el original, el cual tuvo que ser transportado en avión privado desde el museo de Ripley’s Believe It Or Not en Orlando, Florida.

De acuerdo a Kim Kardashian, el vestido iba custodiado por guardias y, para probarlo, tuvo que usar guantes.

Pero, al ver que no lo quedaba, quería llorar porque no podía modificarlo y fue entonces que decidió someterse a una estricta dieta sin azúcares o carbohidratos, dejándola ansiosa por donas y pizza después de la MET Gala 2022.