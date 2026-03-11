Se viralizó la imagen de la actriz Zhang Jingyi en Beijing International Film Festival llevando una bolsa de basura que aseguraron era de Balenciaga, pero la verdad ya salió a la luz.

Lo que para muchos fue absurdo por la moda que Balenciaga intentaría imponer con una simple bolsa de basura, para Zhang Jingyi de 26 años de edad, fue más allá que un accesorio.

La bolsa de basura que Zhang Jingyi usó y que aseguran es de Balenciaga

El 10 de marzo, la actriz Zhang Jingyi apareció en el Beijing International Film Festival con un look que llamó la atención, pues llevar una bolsa de basura que aseguraron era de Balenciaga.

Las imágenes virales muestran que la protagonista de la película The One, lució un vestido negro con una sombrilla transparente, pero también una bolsa amarilla de plástico que se llevó el protagonismo.

Zhang Jingyi con su bolsa de basura en Beijing International Film Festival. (Especial)

El escándalo fue tal que se aseguró que esta bolsa de basura era parte de una línea lanzada por Balenciaga con costo de hasta 370 mil 890 pesos.

Sin embargo, más tarde se reveló que la bolsa de basura que la actriz china usó, no se trató de una colaboración con Balenciaga.

Zhang Jingyi sí usó una bolsa de basura, pero no por Balenciaga

Tras la viralización de las imágenes de la actriz Zhang Jingyi con un bolsa de basura que se atribuyó a Balenciaga, se destapó que era un accesorio común y detrás estaba su película The One, no moda en sí.

Según información por diversos medios, la actriz se presentó en la alfombra roja de Beijing International Film Festival con una bolsa de basura como parte de una estrategia de marketing sobre su película.

En The One, el papel de la actriz representa, usa una bolsa de basura amarilla para que sus padres sordos puedan identificarla a la distancia, debido a que no les es perceptible su voz.

Asimismo, se argumentó que no se trata de una bolsa de basura de la marca Balenciaga, sino un simple accesorio que decidieron como parte de la promoción de The One en el festival.

Aunque la bolsa de basura que Zhang Jingyi usó no pertenece a la marca Balenciaga, la firma sí tiene en su línea bolsas inspiradas en este accesorio de la vida cotidiana.

Bajo el nombre de “Trash Pouch”, Balenciaga lanzó este modelo en su colección Winter 2022, siendo que el creativo de nombre Demna argumentó que este lanzamiento fue por su deseo de hacer “la bolsa de basura más cara del mundo”.