Ana Brenda Contreras -de 38 años de edad- compartió una tierna foto con su hija de apenas a 3 meses de edad.

El 13 de mayo nació Aria, la primera hija de Ana Brenda Contreras, quien ha compartido la hermosa etapa que vive.

Ana Brenda Contreras compartió una foto con su bebé de 3 meses de edad

El martes 12 de agosto, Ana Brenda Contreras compartió una foto junto a su bebé, quien acaba de cumplir tres meses.

En la foto se ve a Ana Brenda Contreras cargando a Aria, con un look casual que demuestra que está disfrutando al máximo su maternidad.

Ana Brenda Contreras comparte una foto con Ari, su bebé de 3 meses (Instagram/@anabreco)

Ana Brenda Contreras compartió lo rápido que ha crecido Aria y mostró una pequeña parte de su rostro.

Cuando Aria cumplió un mes de nacida, Ana Brenda Contreras celebró el feliz momento con pastel y junto a su esposo, Zacarías Melhem.

La actriz ha compartido varios detalles de su parto y nueva maternidad.

Ana Brenda Contreras compartió en TikTok que su parto fue natural, pero padeció preclampsia.

Además, su parto duró 30 horas y tuvo una cirugía después de que naciera su bebé, ya que tenía placenta retenida.

Ana Brenda Contreras comparte tierno video junto a su bebé en TikTok

La vida de Ana Brenda Contreras cambió con la llegada de su bebé y ha hecho varias reflexiones sobre su vida.

Ana Brenda Contreras compartió un video en TikTok donde cargaba a su bebé, con la frase: “Eres tan duro contigo mismo ¿A quién intentas impresionar?”.

Posteriormente, la actriz colocó una fotos de ella cuando era niña.

Con lo que dio a entender que a lo largo de su vida ha sido exigente con ella, pero al final decidió tener una vida más relajada.

Hasta el momento, Ana Brenda Contreras está enfocada en su bebé y no ha revelado si está entre sus planes regresar a la actuación.