La respuesta de Sergio Goyri que dio cuando le preguntaron si haría un personaje gay en telenovela

Sergio Goyri se prepara para hacer maldades en la nueva telenovela “Los hilos del pasado”, proyecto que se estrenará a finales del 2025.

Sergio Goyri es sin duda el villano favorito de muchos; se hace odiar y querer, su interpretación siempre es de las más aplaudidas, pero ¿se atrevería a meterse en la piel de un personaje gay?

Sergio Goyri lo deja claro, respeta a la comunidad LGBTQ+, pero no interpretaría a una persona gay en alguna telenovela o proyecto destino a proyectarse en pantalla.

No se trata de discriminación. Sergio Goyri, de 66 años de edad, no se sentiría cómodo.

Así lo reveló el propio frente a micrófonos de la prensa según muestra el video compartido por el canal de YouTube, Qué buen chisme.

“No es que ‘me atrevería’, soy como soy y punto. Tengo un gran respeto por toda la gente que tiene esa inclinación, pero yo no. Me han ofrecido muchas (telenovelas). No (lo haría), hasta ahorita no. No creo que me sintiera a gusto”

Sergio Goyri