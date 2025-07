La actriz Susana Alexander de 82 años de edad, tomó la decisión de no volver a la actuación, pero no fue un tema de edad y tampoco de no tener trabajo.

Hasta enero 2025 Susana Alexander seguía en los escenarios en Los monólogos de la vagina, pero fue en abril que la actriz anunció su retiro preocupando a sus fans.

¿Qué le pasó a Susana Alexander? Se retira de la actuación y no por su edad

Susana Alexander estaba de regreso a los escenarios en Los monólogos de la vagina, pero fue tres meses después que la actriz anunció su retiro de la actuación por temas de salud.

Por su trayectoria se creía que Susana Alexander podía cambiar de opinión, pero a través de la cuenta de Twitter de ‘Doña Carmelita’ se dio a conocer que era “definitivo”.

Según lo que se sabe, el doctor de la actriz le recomendó priorizar su estado de salud “de no hacerlo su vida corre peligro”, asegura la cuenta de Twitter anónima.

Ante su retiro, Susana Alexander se dedicará a estar en su casa y cuidar a “más de 20 perros” que tiene, así como ayudar a aquellos abandonados que la necesiten.

Por otra parte, pese a que la actriz tiene dos hijos; Tatiana Zugazagoitia y Julián Zugazagoitia, ha decido que “todo su dinero” sea para labores de “perros desamparados”.

Susana Alexander y su hijo Julián Zugazagoitia. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Pese a que fue abierta al hablar de su retiro de los escenarios, no especificó si vive con algún problema de salud, explicando solamente “mi cuerpecito ya dijo que no quiere seguir”.

Asimismo, explicó que su doctor le dijo que era momento de que entendiera que “tiene que parar”, señalando que es “causa de fuerza mayor”.

Así fue el retiro de Susana Alexander de la actuación

Susana Alexander anunció su retiro en abril de 2025 por temas de salud que no especificó, siendo el 29 de ese mes el día en que se retiró de la actuación.

Fue en Dios ¿Sigues Ahí? la obra de teatro con la que Susana Alexander se despidió en el Teatro Xola, terminando con más de 60 años de trayectoria.

En medio de la golondrinas y acompañada por actrices como Jacqueline Andere y Norma Lazareno, fue que Susana Alexander se despidió en el mismo escenario donde inició su carrera en el teatro.

Por otra parte, Susana Alexander tomó sus redes sociales para agradecerle a sus fans por haberla acompañado por tantos años, “gracias por haber apoyado todos mis sueños”.

Este fue el último video que la actriz Susana Alexander compartió en redes sociales, siendo el 6 de mayo de 2025 la última vez que fue vista.