Hija de Chuponcito lo habría señalado de acosar a sus amigas

La hija de José Alberto Flores Jandete, conocido como el payaso Chuponcito, se lanzó en su contra; señala que también acosó a sus amigas.

Recordemos que Carla Guadalupe Oaxaca Aranzola, ex asistente personal de Chuponcito, lo demandó por acoso sexual y violencia digital en 2020, hechos supuestamente ocurridos en 2017.

“Iban desde pedirme que lo besara en la boca, tocarme y acariciarme insistentemente la mano de manera morbosa, realizarme insistentemente invitaciones a salir, mirarme de manera lasciva y morbosa, etc” Carla Guadalupe Oaxaca Aranzola

Sin embargo, hace unas horas se reveló que Chuponcito no fue vinculado a proceso, pues según argumentó una jueza, la víctima no presentó las pruebas en tiempo y forma.

Por su parte, Carla afirmó a los medios de comunicación que el proceso se realizó en tiempo y forma.

Chuponcito sin maquillaje (Tomada de video / Especial)

Hija de Chuponcito lo acusa de acosar a sus amigas

Sin embargo, ahora es la propia hija de Chuponcito quien lo señala por acoso, según afirmó la víctima, pues supuestamente acosó a sus amigas.

Fue durante una entrevista que Carla Oaxaca otorgó al programa de espectáculos ‘Chisme no like’, donde la presunta víctima de Chuponcito compartió que la hija del payaso la respalda.

“Está apoyando a la empleada de su padre, nos dijo bien claro, lo que pasa es que a sus amigas (las acosaba)”, dijo la conductora Elisa Beristain.

Pese a las declaraciones de Carla Oaxaca, la hija de Chuponcito no se ha pronunciado públicamente, sin embargo, su testimonio podría ser presentado como pruebas en contra del payaso.

¿Qué pasará con el proceso legal en contra de Chuponcito?

Según información de ‘Chisme no like’ la ex asistente de Chuponcito apelará la decisión de la jueza.

La supuesta víctima del comediante, declaró que no tuvo la oportunidad de exponer lo ocurrido, pues la jueza no le permitió hablar de lo que Chuponcito ha negado en más de una ocasión.

“La juez nunca me dio la palabra, calló a mis abogados. Si la juez no te da la palabra, no puedes hablar”, compartió Carla Oaxaca sobre el juicio contra Chuponcito.

Chuponcito (Tomada de video)

Sin embargo, tras el supuesto respaldo de la hija de Chuponcito a Carla Oaxaca, la presunta víctima podría ganar un posible nuevo juicio, en caso de que decidiera finalmente apelar a la decisión de la jueza.