La hija mayor de Ashley Tisdale acaba de descubrir que su mamá es famosa y está tan orgullosa que lo grita a los cuatro vientos.

Así lo contó la actriz de 39 años, señalando que tras horas y horas de escuchar las canciones de High School Musical, su hija finalmente “unió los puntos” y descubrió que su mamá es la mismísima “Sharpay Evans”.

Ahora, su hija de 4 años está tan obsesionada con el asunto que canta a todo pulmón y no pierde oportunidad para decirle a todos que su mamá es “Sharpay Evans”.

Ashley Tisdale (@ashleytisdale)

La hija de Ashley Tisdale no se cansa de presumirle al mundo que su mamá es “Sharpay Evans”

Ashley Tisdale compartió en redes sociales que su hija Jupiter Iris French no para de cantar temas del musical.

Desde Fabulous hasta Bop to the Top, la parecer la pequeña se sabe todas las canciones que su mamá hizo famosas y las interpreta en cualquier lugar.

“¡Ella grita en público, ‘soy la bebé de Sharpay’”, contó Ashley Tisdale entre risas, mostrando un video de su hija actuando como toda una estrella.

Aunque Ashley Tisdale se mostró enternecida con la situación, confesó que también ha pasado varios momentos de “trágame Tierra”.

Y es que, pequeña Jupiter no tiene reparo en cantar y gritar que es la bebé de Sharpay Evans en lugares públicos, provocando la vergüenza de su famosa mamá.

“Me vuelvo loca. Me muero de vergüenza cuando entro en una tienda y ella empieza: ‘we’re all in this…’ y yo digo : ‘oh, Dios mio’, confesó Ashley Tisdale.

Hija mayor de Ashley Tisdale ya prepara a su hermana para presumir juntas que su mamá es “Sharpay Evans”

La pequeña Jupiter nació el 23 de marzo de 2021, fruto del matrimonio de Ashley Tisdale con el músico Christopher French.

Ashley contó que desde hace tiempo la niña escuchaba sus canciones, pero hasta ahora ató cabos para descubrir que es su mismísima madre quien interpreta los temas.

La actriz tiene otra hija, de nombre Emerson Clover French, que nació el 7 de septiembre de 2024.

Jupiter está enseñándole a su pequeña hermana cómo bailar y moverse en el escenario, por lo que no será raro en un tiempo hagan equipo para presumir a su mamá, muy a pesar de Ashley Tisdale.