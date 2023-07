Una foto de la hermana menor de La Barby Juárez, habitante de La Casa de los Famosos México, se convierte en la confirmación de que la belleza viene de familia.

Y es que recientemente se viralizó un video de TikTok en el que una usuaria mostraba una foto de La Barby Juárez -de 43 años de edad- durante su juventud.

Lo que explicaba que el apodo de boxeadora de Mariana era “La Barby” debido a su belleza.

Esto a su vez llevó a recordar que la campeona mundial llegó a posar en revistas para caballeros, apareciendo en las portadas.

Pero ahora hay una foto que demostraría que La Barby Juárez no es la única de la familia que heredó su particular belleza. Pues su hermana menor no se quedaría nada atrás.

Mariana, La Barby, Juárez, boxeadora. (Francisco Rodríguez / Cuartoscuro)

Foto de la hermana de La Barby Juárez confirma que la belleza viene de familia

Hay una foto en las redes oficiales de La Barby Juárez en la que posa a lado de su hermana menor, Lourdes Juárez -de 36 años de edad- mejor conocida como “Pequeña Lulú” Juarez.

La imagen no solo vendría a demostrar el increíble parecido que hay entre ambas hermanas, pues también sería la prueba de que la belleza viene de familia.

Tirando por la ventana aquellas peleas entre hermanos en las que se asegura que el menor o la mayor (dependiendo de quien quiera ser el agraciado) siembre es el más guapo o la más bella.

La Barby Juárez y su hermana menor "Pequeña Lulú" Juárez

¿Quién es la hermana menor de La Barby Juárez que es igual de bella?

Pero, ¿quién es la hermana menor de La Barby Juárez? Se trata de la “Pequeña Lulú” Juarez, quien también se dedica al boxeo de manera profesional.

Del mismo modo que su hermana, a parte de su belleza, se ha logrado coronar como con el título de peso súper mosca femenil del CMB (Consejo Mundial de Boxeo).

Demostrando que al igual que la belleza, se hereda el talento y la pasión por el boxeo profesional.

Aquí te dejamos algunas fotos de la “Pequeña Lulú” Juarez, la bella hermana de La Barby Juárez.

“Pequeña Lulú” Juarez (Instagram | @pequenalulubox)

“Pequeña Lulú” Juarez (Instagram | @pequenalulubox)