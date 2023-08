La foto de Laura Bozzo con Nicola Porcella por la que la acusan de “colgada”, le recuerda a la conductora que despreció a su compatriota.

Nicola Porcella -de 35 años de edad- quedó en segundo lugar en La Casa de los Famosos México y se ganó el cariño del público mexicano.

Pero eso no evitó que Laura Bozzo pidiera que no lo compararan con ella, pues aseguró que no tenían la misma trayectoria.

Laura Bozzo le “hizo el feo” a Nicola Porcella y después hasta una foto se sacó con él

A principios de agosto, Laura Bozzo -de 72 años de edad- fue entrevistada en un medio peruano y la cuestionaron sobre qué pensaba de Nicola Porcella.

La conductora peruana no tardó en menospreciar a Nicola Porcella, pues aseguró que él aún no tenía trayectoria en México y no lo podían comparar con ella.

Fans arman colecta para depositarle a Nicola Porcella porque no gano La Casa de los Famosos México (Especial / Especial)

A pesar de sus críticas a Nicola Porcella, Laura Bozzo presumió una fotografía junto el exparticipante de La Casa de los Famosos México.

“Felicitaciones Nicola Porcella, lo mejor para ti y mi adorada Wendy. Muy merecido, lluvia de bendiciones” Laura Bozzo

Los fans de Nicola Porcella no tardaron en tachar a Laura Bozzo de “colgada” y le recordaron que “ninguneó” a su colega peruano.

“¿No había niveles? Ahora hasta te felicita”, “La hipocresía en todo su esplendor”, “Ahora sí foto con Nicola, cuando dijiste que no te compararan con él”, fueron algunos de los comentarios.

Laura Bozzo presume foto con Nicola Porcella y la acusan de "colgada" (Instagram/@laurabozzo_of)

Laura Bozzo menospreció a Nicola Porcella y él la considera la mejor conductora

A pesar de que Laura Bozzo pidió que no la compararan con Nicola Porcella pues no eran tan “relevante” como ella, él la considera la mejor conductora peruana.

Durante su estancia en La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella dio su opinión sobre Laura Bozzo y la llenó de halagos.

“Laura es la conductora más exitosa de Perú, con todo con lo que la critican. Yo creo que ya no saben con qué joderla, pero la ven y tiene éxito”, dijo Nicola Porcella sobre Laura Bozzo.

Nicola Porcella manifestó que a pesar de ser muy criticada, Laura Bozzo era exitosa y dio a entender que la admiraba.