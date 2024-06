Priscila Arias, mejor conocida como La Fatshionista, reveló que una vez tuvo una cita con un millonario en Bumble, la cual terminó con una sesión de fotos en lencería.

Cada vez es más normal el uso de aplicaciones para conocer a personas, sin embargo no siempre terminan muy bien aunque otras veces terminan siendo experiencias únicas.

A través del podcast 6 de Copas, La Fatshionista -de 35 años de edad- relató la experiencia que tuvo cuando conoció a un millonario en Bumble.

De acuerdo con La Fatshionista ya llevaba tiempo platicando con esta persona por lo que accedió a verse en persona.

Su cita iba muy bien, pero esta cita tuvo algo muy especial y es que La Fatshionista confesó que el hombre le terminó haciendo una sesión de fotos en lencería, pero ¿qué pasó con las imágenes?

Así fue la cita de La Fatshionista con un millonario en Bumble que terminó con una sesión de fotos en lencería

La Fatshionista es una conocida influencer mexicana que se ha popularizado en las redes sociales por ser una activista en contra de la gordofobia.

A través de sus redes sociales, La Fatshionista ha luchado para que en la industria de la moda haya más inclusión y se incorporen tallas grandes.

La Fatshionista (@lafatshionista / Instagram )

La Fatshionista suele compartir con sus seguidores varias anécdotas de su día a día y los retos a los que se tiene que enfrentar.

A través del podcast 6 de Copas, La Fatshionista narró la cita que tuvo con un millonario que conoció en Bumble.

La Fatshionista reveló que ella no sabía que la persona con la que se encontraba hablando era millonario, pero tras un tiempo de mandarse mensajes decidió verse en persona con él.

En ese momento La Fatshionista tenía 24 años de edad, mientras que la persona en cuestión tenía 26.

“La mejor date que he tenido en dating apps, fue una vez que salí con un güey que era millonario sin que yo lo supiera. Me dice como ok vamos a vernos en una plaza, llevamos varios días ya hablando por creo que era Bumble” La Fatshionista

Durante su conversación, La Fatshionista reveló que en realidad la cita iba muy bien por lo que accedió ir a su departamento.

“Muy príncipe todo y entonces vamos a su departamento, me atendió súper chido, me sirvió un drink carísimo de París, ya no me acuerdo qué era” La Fatshionista

Pero nunca imaginó que el hombre le propondría realizar una sesión de fotos en lencería en su primera cita.

Ante la sorpresa de sus compañeras del podcast, La Fatshionista reveló que accedió a realizar la sesión de fotos.

“Después me dijo que ‘ay también me gusta como hacer fotos en mi tiempo libre, por eso me gustó tu perfil’. Me hizo fotos en lencería y están bien chidas” La Fatshionista

Al final el hombre le mostró las imágenes y le terminó mandándole sus fotos a La Fatshionista.

La Fatshionista confesó que incluso estas fotografías las compartió en sus redes sociales, porque le habían gustado.

“Nada más me hizo las fotos y me pasó las fotos en ese momento y las subí después a mi blog” La Fatshionista

Estas habrían sido las fotos que se tomó La Fatshionista en una cita con un millonario en Bumble

La confesión de La Fatshionista sorprendió a sus seguidores por lo que de inmediato se viralizó en las redes sociales.

Aunque La Fatshionista no quiso revelar el nombre del millonario de Bumble, usuarios empezaron a especular sobre quién podría ser.

De acuerdo con un seguidor este hombre podría ser ‘Mr. Bean’ y que eso habría pasado como hace 6 o 7 años.

Otros usuarios le pidieron a La Fatshionista que volviera a compartir las fotos para poderlas ver, pues usuarios han recordado que ya las compartió hace tiempo.

“Queremos ver las fotosss”, “Exijo ver esas fotos, necesito aprender a posar”, Queremos ver las fotos!!!”, señalaron algunos de sus seguidores.