La familia de Carmen Salinas no está dividida ante su situación de salud, aseguran (VIDEO)

La familia de Carmen Salinas no está dividida ante su situación de salud, han asegurado recientemente los mismos familiares de la actriz.

Desde que se dio a conocer que Carmen Salinas sufrió de una hemorragia cerebral, mismo que la llevó a estar en coma natural, todos sus fans no han dejado de estar al tanto de cualquier pormenor sobre su estado de salud.

Esto al igual que sus familiares y seres queridos, quienes se mantienen a la espera de que Carmen Salinas despierte para que pueda continuar con su trayectoria.

La familia de Carmen Salinas ha asegurado no estar dividida ante los problemas que están enfrentando hoy en día a causa de los problemas que enfrentan por la hospitalización de la actriz.

Fue durante una reciente transmisión del programa matutino “Hoy”, que se dieron a conocer ante el público las declaraciones de la familia de la también política.

Fue el periodista, Sebastián Reséndiz quien se dio a la tarea de informar lo que María Eugenia, hija de Carmen Salinas, le pidió señalar ante los televidentes.

Es importante recordar que en los últimos días surgieron varios rumores acerca de la posibilidad de que una parte de los familiares de la actriz quisieran desconectarla.

Mientras que otra parte no estaba de acuerdo en ello.

Así que, de acuerdo con la referencia proporcionada, esto no sería falso; pues todos tienen esperanza en que Carmen Salinas despierte.

“Hizo énfasis en que la familia de Carmen Salinas no está dividida, no hay hasta ahorita ningún tipo de rencilla, porque también algunos medios comentaron que quizá una parte de la familia ya había comentado la posibilidad o la alternativa de desconectar a Carmen, otra parte no estaba de acuerdo. Hasta este momento esto es falso, no hay ninguna posibilidad que la familia en este momento tome la decisión de desconectar a Carmen Salinas, ellos continúan esperando que Carmen despierte”

Sebastián Reséndiz