Paola Durante se encuentra promoviendo su canal de YouTube, ‘Quién es Paola’, donde contará toda su verdad sobre el asesinato de Paco Stanley.

Y es que en las últimas entrevistas y debido a lo mostrado por los documentales del asesinato de Paco Stanley, se da a entender que fue por Jorge Gil que Paola Durante y hasta Mario Bezares cayeron en la cárcel.

Pero ¿Por qué se cree eso? Paola Durante -de 50 años de edad- logró una entrevista con un allegado a Jorge Gil que expondrá por qué él no fue a prisión y el resto de los cercanos a Paco Stanley sí.

El asesinato de Paco Stanley a los 56 años de edad, está dando de qué hablar y nuevamente se encendió la polémica sobre lo que pasó con Paola Durante y cómo ponen a Jorge Gil en la historia.

Sin duda, Paola Durante se ha sorprendido de la forma en que la pusieron en ¿Quién lo mató? La serie más reciente sobre el asesinato de Paco Stanley.

Paola Durante quiere hablar con Paul Stanley; le pide que no guarde rencor contra ella por asesinato de Paco Stanley

Pese a que la modelo dijo que no todo era verdad, sino que hubo ficción, señaló que esta serie sí le hace justicia al mostrarla como inocente y no dejarla ver como culpable pese a la determinación de inocencia por las autoridades.

Por ello y en la forma en que la serie muestra a Jorge Gil, Paola Durante contó que se dio a la tarea de buscar al chofer del periodista -que también fue encarcelado- para destapar la verdad sobre el asesinato de Paco Stanley.

Y es que a pesar de que el desaparecido periodista, Jorge Gil, era tan cercano a Paco Stanley como Mario Bezares, este no fue a la cárcel, pero ¿por qué?

En una entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, Paola Durante compartió que en su canal de YouTube revelará por qué Jorge Gil no fue a prisión cómo pasó con Mario Bezares y hasta ella.

Y es que la modelo contó que consiguió entrevistar a Jorge García, el chófer de Jorge Gil, que también fue a la cárcel, y es él quien expone qué llevó al periodista a no pisar la prisión y hasta desaparecer.

“Yo entrevisté al chofer y ya te enterarás por qué Jorge Gil no entró (...) él me dice por qué no fue a la cárcel Jorge Gil, sí le creo”.

