Años atrás, Paola Durante intentó hablar con Paul Stanley para contarle su verdad sobre el asesinato de Paco Stanley, pero fue rechazada por el conductor de Hoy.

Por lo que una desesperada Paola Durante vuelve a insistir, pide Paul Stanley hablar del asesinato de Paco Stanley, ya que si lo hacen, ambos se liberarán.

Y es que de acuerdo con Paola Durante, tanto ella como el conductor de Hoy, han sido títeres.

Paola Durante (Jorge El Burro Van Rankin / YouTube)

Paola Durante quiere hablar con Paul Stanley; le pide que no guarde rencor contra ella por el asesinato de Paco Stanley

A su paso por el podcast “N Estado Burresco”, Paola Durante -de 50 años de edad- reveló haberse encontrado con Paul Stanley -de 38 años de edad, hijo de Paco Stanley, tres veces.

Sin embargo, aunque se propuso hablar con el hijo de Paco Stanley, Paola Durante no ha podido acercarse a Paul Stanley, ya que cuando lo llamó éste se negó a tener una conversación.

“Nos hemos encontramos muchas veces, no nos saludamos. La primera vez nos presentó Humberto Cantú. La segunda vez (nos vimos) en un cumpleaños de un amigo y la tercera en el programa Hoy, donde presenté mi libro. Le dije que lo leyera, que no habló mal de su papá, y dijo: sí claro. Después le llamé por teléfono, le pedí hablar y me dijo: no, no puedo, estoy ocupado, tengo mucho trabajo” Paola Durante

Aunque entiende que Paul Stanley está dolido por la muerte de su papá, Paola Durante insiste, quiere hablar con él para pedirle que no le guarde rencor ya que no participó en la muerte de Paco Stanley, ocurrida en junio de 1999.

“Toda la vida he querido hablar con Paul porque es lo único que me falta. Le diría que yo no hice nada, que fue una injusticia… Yo no hice nada malo. Yo no maté a su papá, a mi me mataron a mi mamá porque sufrió mucho. Los dos vivimos una gran injusticia, los dos estábamos chavos. (Le diría) que ya no tenga ese rencor hacia mí. Yo lo admiro, lo quiero, no sé por qué siento algo por él” Paola Durante

Paul Stanley (@paulstanleyd / Instagram)

“A los dos nos han utilizado”, asegura Paola Durante

Tras haber pasado dos años en prisión acusada de ser participe del asesinato de Paco Stanley, Paola Durante le asegura a Paul Stanley ser inocente así como revela que contempla demandar al gobierno ya que perdió mucho por una injusticia.

“Hace 25 años me callaron. El gobierno me amenazó con matar a mi hija si hablaba. Yo sí merezco que me pidan perdón públicamente y que me den todo lo que me quitaron esos dos años y todo lo que perdí después. Viví en una cárcel porque nadie me creyó, todo mundo me juzgó, nadie me ha creído” Paola Durante

Así como Paola Durante destaca que tanto ella como Paul Stanley han sido títeres ya que los han utilizado para fabricar una historia sobre la muerte de Paco Stanley.

A ella la culparon de un asesinato que no cometió, al conductor de Hoy, Televisa lo ha utilizado para crear morbo y a su vez generar rating.

“¿Y no te pones a pensar que a los dos nos han utilizado? Y me pongo de lado de él y lo entiendo y por eso no lo he buscado. Lo usaron a él como un títere, a mí como títere, a él lo usaron y a mí también para cometer una gran injusticia y por eso quiero hablar con él. A mí me hicieron mucho daño, a mí me mataron a mi mamá. Si Paul y yo hablaremos de eso, nos liberaríamos” Paola Durante

Hasta el momento, Paul Stanley no ha comentado nada sobre la petición de Paola Durante.