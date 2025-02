El nombre de Gisselle Sampayo se volvió tendencia en redes sociales al darse a conocer su detención junto a su novio Christian ‘N’ alías El Meca.

Inevitablemente el interés sobre la vida personal de Gisselle Sampayo -de 32 años de edad- aumentó.

Por el que sus fans revivieron una entrevista que Multimedios le realizó a la conductora televisiva la cual apunta a ser una predicción de su presente.

Hace seis meses, Gisselle Sampayo se presentó en el programa Derramando el té, de Multimedios, donde reveló las duras palabra que su padre le dijo si llegaba a meterse en una relación tóxica.

Palabras que Gisselle Sampayo tiene muy presentes y que, de alguna manera, la han ayudado a ponerle freno a sus relaciones tóxicas aunque un poco tarde.

La última foto de Gisselle Sampayo, ex conductora de Multimedios, antes de ser detenida con El Meca

Por lo que sus seguidores creen que aquella entrevista en realidad era una predicción de su presente.

Y es que la también modelo habló de cómo su papá le advirtió que no contara con su apoyo si elegía una mala pareja ya que era su elección.

“Mi papá me dijo: ‘Si tú la llegas a cagar por más que seas mi hija ( y mi padre es muy estricto) y te vea sufriendo y todo, a ver cómo le haces porque yo no te enseñé eso. Si tú te metiste ahí es porque tú quisiste y te gusta esa aventura’. Pero qué papi ayúdame y que apóyame, me dijo: ‘No, a ver cómo le haces pero te chingas’”

Gisselle Sampayo