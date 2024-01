Angélica Vale -de 48 años de edad- casi hace llorar a Ricky Martin -de 52 años de edad- durante una entrevista en un programa de radio.

Ricky Martin casi rompe en llanto luego de ser víctima de una cruel broma que le jugó su gran amiga, Angélica Vale, durante el programa en vivo de “El show de Piolín”.

El cantante se mostró consternado por lo que sucedía, pues no dejó de poner cara de incrédulo ante las palabras de la actriz.

Cabe recordar que Ricky Martin y Angélica Vale son grandes amigos desde la infancia, ya que ella ayudó al cantante en los comienzos de su carrera artística.

El cantante ofrecía una entrevista en “El show de Piolín”, cuando de pronto el locutor anunció que Angélica Vale estaba al aire.

Y pese a que él se mostró sumamente emocionado al recibir la llamada de su gran amiga de la infancia, todo dio un giro inesperado cuando Angélica Vale empezó la broma.

“Perdón que no me emocione mucho, pero tú sabes lo que pasó, lo sabes muy bien. Entonces perdón que no me emocioné. ¡Qué pena decirlo en ‘El Show de Piolín’! Perdón Piolín, pero… ¡qué pena no emocionarme! Kiki sabe perfecto lo que hizo. Me dolió mucho y qué te puedo decir. Esta llamada la acepté por ti (Piolín), pero no sabía que estaba Ricky ahí”

Angélica Vale