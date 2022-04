Brandon Peniche desmiente regreso a TV Azteca: “No me invitaron”, señaló el conductor luego de que algunas versiones revelaron que sería parte del programa ‘¡Soy Famoso, sáquenme de aquí!’.

A través de su columna para ‘El Heraldo de México’ Alex Kaffie reveló que Brandon Peniche podría regresar a TV Azteca después de su paso por la televisora de San Ángel.

Tras los rumores generados, fue el propio Brandon Peniche que desmintió esta información y aseguró que en el momento en el que tenga un nuevo proyecto no tendrá problema en decirlo.

Brandon Peniche se convirtió en uno de los conductores más populares de ‘Venga la alegría’. Es por ello por lo que sus seguidores se sorprendieron al conocer que el famoso se iría a la televisora de San Ángel para protagonizar una novela.

En 2021 Brandon Peniche se incorporó al elenco de la telenovela ‘Contigo Sí’ en donde se encontró con Anette Michel quien también había dejado TV Azteca.

Al terminar las grabaciones de la novela, han surgido varios rumores acerca del futuro laboral de Brandon Peniche y es que algunas versiones señalaban que podría regresar a TV Azteca.

Las especulaciones aumentaron cuando Alex Kaffie señaló que Brandon Peniche se incorporaría al elenco de ‘¡Soy Famoso, sáquenme de aquí!’.

Tras la controversia que se generó, Brandon Peniche compartió un video en el que negó su participación en dicho programa.

A través de sus Instagram Stories, Brandon Peniche destacó que no lo habían invitado para participar en ningún programa.

“Oigan por cierto, estoy viendo que están diciendo que voy a entrar a un programa, que me invitaron… ¡no me invitaron a ningún lado! No voy a entrar a ningún programa”

Brandon Peniche